María Verdoy deja su puesto en 'Socialité' y esta es su inesperada sustituta en Telecinco

Desde hace algo más de un año, 'Socialité' ha vivido una reformulación con la salida de La fábrica de la tele y sus dos presentadoras (María Patiño y Nuria Marín). Primero fue María Verdoy la que llegó al formato producido ahora por Fénix Media Audiovisual como presentadora. Y en junio se sumó Antonio Santana como copresentador.

Así, desde su llegada 'Socialité' ha contado con ellos dos como presentadores y si uno de los dos faltaba se quedaba el otro en solitario. Sin embargo, este domingo los espectadores que hayan sintonizado el programa de Telecinco se habrán sorprendido al ver que María Verdoy no estaba en su puesto.

Sin embargo, esta vez Antonio Santana no estaba solo en plató, sino que 'Socialité' ha estrenado presentadora sustituta durante la ausencia de María Verdoy. Y es que el programa ha ascendido a Aran Santos como nueva compañera de Santana.

Cabe recordar que Aran Santos se incorporó a 'Socialité' el pasado mes de septiembre ante la desbandada de rostros que sufrió el programa durante el verano. La periodista llegaba al espacio de Telecinco tras haber formado parte de 'Juntos' en Telemadrid donde ejerció de reportera y presentadora sustituta también.

La elección de Aran Santos como sustituta de María Verdoy habrá sorprendido a más de uno teniendo en cuenta que el formato de corazón recibió hace unas semanas a Carmen Alcayde como colaboradora para presentar una sección sobre los realitys de la cadena.

La razón de peso por la que María Verdoy ha desaparecido de 'Socialité'

"Hoy es un día especial y no solo es especial porque me acompaña hoy aquí en el plató mi compañera Aran Santos", empezaba diciendo el presentador al arrancar el programa de este domingo. "Estoy muy feliz", reconocía Aran Santos.

"Por cierto, hay un motivo, ¿María Verdoy dónde está? Estaréis diciendo. Está en este momento soplando 40 velas", explicaba Aran Santos sobre la razón por la que la presentadora no ha acudido al trabajo este domingo. "Seguro que nos estás viendo María. Muchísimas felicidades, te echamos de menos, pero ahora no me podrás vacilar con la edad porque somos de la misma quinta", le soltaba Antonio Santana.

Por último, Aran Santos no dudaba en lanzarle un mensaje a su compañera con cierta sorna. "María, tú tranquila que, si necesitas quedarte unas semanitas más por tu tierra, yo estoy aquí fenomenal. No te preocupes que yo te cuido el cotarro", concluía.