María Verdoy y Antonio Santana ganan la Lotería de Navidad y sorprende su reacción en 'Socialité'

Este domingo, 22 de diciembre, se ha celebrado como cada año el Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad. Entre los agraciados se han encontrado algunos rostros conocidos, como Sofía Suescun o los presentadores de 'Socialité', María Verdoy y Antonio Santana.

Los conductores del programa de Telecinco se han enterado en directo, gracias a uno de sus reporteros, de que todos los trabajadores de la redacción han conseguido hacerse con un pellizquito del sorteo. Algo que les ha hecho mucha ilusión, como así han puesto de manifiesto.

"¡Os tengo que contar una pedazo de noticia! Nos ha tocado 100 eurazos a toda la redacción [de 'Socialité'], bueno a todos menos a nuestro compañero Edu García de la Fuente, que no quiso comprar el décimo. Nos ha tocado cien eurazoss que van directos a la reparación de mi coche. Estamos súper felices", les anunciaba Darío del Alcázar pasadas las 14.00 horas de este domingo.

La reacción de María Verdoy y Antonio Santana tras resultar premiados

María Verdoy y Antonio Santana descubren en 'Socialité' que han ganado la Lotería de Navidad

Antonio Santana ha sido el más beneficiado: "Yo tengo 300 euros por mi madre y mi hermano, compré tres (décimos)". Por su parte, María Verdoy no ha desaprovechado la ocasión para picar al único no premiado de la redacción: "Yo tengo solo uno, pero ya tengo más que Edu García de la Fuente. Compañero, eres tú esa anécdota que siempre hay en estos casos. Lo sentimos mucho, hacemos crowdfunding para ti", bromeaba la presentadora.

"Estoy bien, pienso en positivo. Dicen que desafortunado en el juego, afortunado en el amor. Espero encontrar el amor de mi vida este 2025", ironizaba el reportero. Como dice el dicho, 'el que no se consuela es porque no quiere'.

Otra de las que ha resultado agraciada con uno de los premios de la Lotería ha sido Sofía Suescun, como así ha explicado ella misma a través de sus stories de Instagram. Aunque por el momento no ha querido desvelar cuánto ha ganado ni en qué lo invertirá, sí que ha manifestado su sorpresa tras conocer la noticia.