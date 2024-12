A Sofía Suescun le toca la Lotería de Navidad y así es cómo reacciona de inmediato al enterarse

Sofía Suescun no ha podido terminar mejor un año que ha sido agridulce para ella, debido a la ruptura en la relación con su madre, Maite Galdeano. Y es que, tal y como ha anunciado a través de sus redes sociales, le ha tocado uno de los premios de la Lotería de Navidad.

Como cada año, el 22 de diciembre es el día en el que da comienzo la Navidad con la celebración del tradicional Sorteo. Muchos españoles sueñan con que les toque el famoso gordo de la Lotería. Sin embargo, solo unos pocos son los afortunados, entre los que se encuentra Sofía Suescun.

La influencer sorprendía a sus seguidores de Instagram al compartir en sus historias una fotografía en la que se la ve totalmente descolocada, a la par que emocionada. Tapándose la cara con la mano y con la boca abierta, anunciaba: "Me ha tocado. Voy ahora mismo camino a cobrarlo".

Sofía Suescun anuncia que le ha tocado la Lotería de Navidad

Sofía Suescun hace balance de su año

Por el momento se desconoce de qué cantidad se trata. Pero lo que está claro es que podría ser una cuantía bastante importante, a juzgar por la emoción en el rostro de Sofía Suescun. Y es que, a ella precisamente no le hace falta el dinero, pero un pellizquito nunca viene mal. A la que, a buen seguro no le habrá sentado nada bien esta noticia es a su madre, con la que, desde el pasado mes de agosto, no mantiene ninguna relación.

La novia de Kiko Jiménez ha compartido recientemente en sus redes sociales un resumen de lo que ha sido su 2024. Un año lleno de emociones, algunas buenas y otras malas. Entre las primeras, la operación a la que se sometió para cambiar su nariz, o su regreso a Telecinco con su participación en 'Supervivientes All Stars'. Entre las cosas malas, la ruptura con su madre, Maite Galdeano, a la que decidió echar de su casa tras un fuerte desencuentro.

"Dos mil veinticuatro… has arrasado conmigo pero quiero adelantarle al dos mil veinticinco en lo invencible que me has convertido. Gracias", escribía Sofía Suescun junto al vídeo recopilatorio de su año publicado en su perfil de Instagram.