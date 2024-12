Kiko Jiménez se ve obligado a tener que zanjar en 'Fiesta' lo rumoreado de él con Sofía Suescun

Este viernes, 6 de diciembre, como cada festivo, Emma García se ha puesto al frente de 'Fiesta'. Entre los temas a abordar, un nacimiento y una posible boda. Por un lado, han hablado del nacimiento del primer hijo de Alejandra Rubio y, por otro, de la supuesta boda secreta de Kiko Jiménez y Sofía Suescun.

En un momento de la tarde, la presentadora se dirigía directamente a su colaborador: "Enhorabuena, que te has casado". Obviamente, lo decía en sentido irónico, y de forma irónica le respondía también el andaluz: "No contaba con vosotros. Ha sido un bodorrio, la verdad que sí". Tras entender, por boca del aludido, que la noticia de su enlace era falsa, Emma le preguntaba de dónde había salido la información.

"Debe de ser un malentendido. Es verdad que me escribió un periodista y yo amablemente le contesté, pero le di otra información", explicó Kiko Jiménez. El periodista, según él, "me preguntaba si me había acercado a un juzgado. Le dije que sí, que me acerqué con Sofía para pedir información sobre un trámite civil. Y él debe ser que ha interpretado que a lo mejor nuestra intención era casarnos y no es así, ha sido un error. No ha habido boda", ha dejado claro el novio de Sofía Suescun.

Kiko Jiménez desvela si invitarán a Maite Galdeano a su boda

Ha sido entonces cuando la presentadora ha querido saber si está prevista la boda en un futuro. Él ha sido contundente: "Claro que habrá boda. El día que nos casemos os enteraréis porque os invitaré. No os va a pillar de sorpresa. Y luego también haremos una exclusiva, lo veréis en una exclusiva, lógico".

Preguntado por la hipotética lista de invitados, y, en concreto, si invitarían a Maite Galdeano, Kiko Jiménez ha sentenciado: "Estará la gente que queramos que esté. La gente que nos suma y no nos resta". Antes de cerrar el tema, el colaborador de 'Fiesta' ha dado una última pista: "El 2025 puede ser un buen año para ello. El 5 es mi número de la suerte y un número muy bonito".