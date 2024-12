'Fiesta' desmonta la imagen de Isa Pantoja con el documento gráfico que decide divulgar

Isa Pantoja se sentó hace una semana en '¡De viernes!' para contar, con pelos y señales, algunos de los episodios más traumáticos vividos en Cantora. Su desgarrador testimonio, sin apenas poder articular palabra y envuelta en lágrimas, provocó que media España empatizara con ella y no entendiera la actitud y la crueldad de Isabel Pantoja con su hija.

Sin embargo, este sábado, 31 de noviembre, Aneth, ex íntima amiga de Isa Pantoja, ha roto una lanza en favor de la tonadillera. La joven ha visitado 'Fiesta' para mostrar un audio que en su día le envió la artista para exponer la otra versión de la historia. Este audio llega semanas después de otro, que también mostró en exclusiva 'Fiesta', en el que Isabel se desahogaba con su amiga Begoña Gutiérrez, mostrándose hundida por la actitud de su hija.

Ahora, ha sido Aneth la que ha enseñado este otro audio que vendría a aportar luz sobre el verdadero motivo que provocó la ruptura de la relación entre madre e hija. Aneth ha mostrado a los colaboradores del programa de Telecinco la transcripción del audio que la tonadillera le envió, en el año 2018. En él, Isabel confiesa que se ha dado por vencida con su hija, ya que no puede soportar más la frialdad de Isa hacia ella.

El audio que explicaría la nula relación de Isa Pantoja con su madre

"La fría es ella, muy fría. Ella no es cariñosa conmigo y a mí ya no me sale, esa es la realidad. Yo no estoy de segundo plato de nadie, para nadie. Yo soy su madre por encima de todo. Yo tengo que ser igual de fría que es ella conmigo. No le importa nada, estoy cansada de ser su títere. No quiero tener nada con ella, no me merece la pena", asegura la madre de Isa Pantoja.

En opinión de los colaboradores de 'Fiesta', cuando la tonadillera habla de que se niega a ser el segundo plato de nadie, está haciendo alusión a la relación que la joven mantenía con su niñera, Dulce Lapiedra. Lo que está claro es que la relación entre Isabel Pantoja y sus hijos está completamente rota. Hasta tal punto que su deseo es poder cambiar su testamento para no dejarles nada y nombrar a su hermano Agustín como heredero universal.