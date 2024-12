Leticia Requejo asombra a todos en 'TardeAR' con los crueles motes que Isa Pantoja recibía

Este viernes, 29 de noviembre, 'TardeAR' ha desvelado, en exclusiva, la forma en la que Isabel Pantoja y su hermano Agustín se referían a Isa Pantoja y a Kiko Rivera. Y, de nuevo, como han dicho en el programa de Telecinco, la joven ha sido la peor parada.

Ha sido Leticia Requejo la que ha confesado que era conocedora de algo que le daba "hasta pudor" contarlo. Y es los motes que Isa Pantoja y su hermano, Kiko Rivera, reciben por parte de su madre y de su tío. Cuando Isabel y Agustín Pantoja ven programas de crónica social en los que se hablan de los hijos de la tonadillera, se refieren a ellos de una forma totalmente despectiva.

Agustín se refiere a Isa Pantoja como 'Betty la Fea'

"Agustín y Pantoja, cuando hablan de Isa Pi, por ciertas noticias que al final se enteran de Isa, se refieren a ella como 'Pocahontas'", ha asegurado la colaboradora de 'TardeAR', haciendo referencia a la princesa Disney de origen indio y con la que, la joven podría guardar un cierto parecido. Pero lo peor llegaba después, y es que, según Leticia Requejo, "más por parte de su tío… 'Betty la fea'". Un mote totalmente fuera de lugar que ha causado estupor entre el resto de colaboradores.

Ante la incredulidad de Fank Blanco, que reconocía que "me cuesta creerlo", la periodista ha dejado claro que "yo sé que esto es así porque he podido hablar con personas que han escuchado cómo se refieren a esta niña de esta manera". Tampoco Kiko Rivera se libra de los motes tanto de su madre como de su tío. Aunque en este caso, como ha asegurado Requejo, "no son tan despectivos".

"Isabel no habla de su hijo por su nombre, sino que siempre se refiere a él en un tono, obviamente irónico, como 'el DJ'. Y Agustín habla de su sobrino como 'Pavarrotti', haciendo referencia al gran arte musical que en este caso tiene Kiko. Una vez más quien sale mal parada es Isa Pantoja", ha sentenciado la colaboradora.

Isabel Pantoja quiere dejar a sus hijos fuera del testamento

Esta crueldad con la que, según la periodista, los hermanos Pantoja se refieren a los hijos de la tonadillera ha sido desvelada unos días después de que se conociera que la artista pretende dejarles sin herencia. Según contó Antonio Rossi en 'Vamos a ver', Isabel habría realizado "un par de cambios" en su testamento. Pero en 'TardeAR' Leticia Requejo fue más allá, y desveló las palabras textuales que pronunció la cantante: "Antes de darle algo a mis hijos, lo quemo todo. Estos van a llevarse una mierda de mí, bastante se han llevado ya a mi costa".

Al parecer, su intención es quitarle la legítima a Kiko Rivera y a Isa Pantoja, con los que lleva más de dos años sin hablarse. El gran beneficiario de la herencia universal que dejaría Isabel sería su hermano Agustín. Por lo tanto, su otro hermano, Juan, también se quedaría sin herencia, todo después de su último enfrentamiento con la tonadillera. El magacín presentado por Ana Rosa Quintana también desveló que a Isabel le gustaría que sus restos se enterrasen en la casa que tiene en El Rocío.