'TardeAR' comunica la despedida de Belén Rodríguez de la televisión tras anunciar su cáncer

Belén Rodríguez conmocionó al mundo televisivo este miércoles al anunciar a través de Semana que le habían detectado un tumor en la garganta. Así, la colaboradora habitual de los debates de 'Gran Hermano' y otros formatos de Telecinco anunciaba que se despedía de los platós. Aunque antes de dejar la pequeña pantalla realizará una última aparición en la cadena.

Así, tal y como han confirmado este viernes en 'TardeAR', Belén Rodríguez visitará este sábado 'Fiesta' para hablar con Emma García y contar todo lo que le ha sucedido y cómo está afrontando este duro momento personal. Será su última aparición antes de dejar la televisión.

Iván Reboso, el periodista encargado de hacerle la entrevista de Semana, y gran amigo de Belén Rodríguez confirmaba la noticia. "Reaparece mañana. He estado hablando con ella toda la mañana, es verdad que necesita descansar porque lleva muchos días de pruebas médicas y mañana se enfrenta a su primera reaparición pública en televisión", avanzaba el colaborador.

"Le he preguntado que cómo se enfrenta, ella ya me contó a mí todo pero es verdad que dice que lo que quiere mostrar es un mensaje de optimismo, tiene un corazón generoso con patas. Ella se va a abrir con Emma, tiene muchas ganas de contar con su voz cómo está viviendo todo esto. Y me ha dicho que puedo contar que lleva una semana sometiéndose a las pruebas y que quiere transmitir que es una heroína. Ella es poco dada a hablar en público pero la entrevista de mañana es importante", proseguía contando Iván Reboso.

Belén Rodríguez sobre el estado de su enfermedad: "Hasta el martes no sabré nada"

Cabe decir que Belén Rodríguez reaparecía este jueves atendiendo por primera vez a Europa Press. La televisiva explicó en sus declaraciones para la revista que aún le están haciendo pruebas y hasta que no se recupere no piensa retomar sus labores en la pequeña pantalla. Ahora, dos días después en los que muchos de sus compañeros de profesión han mostrado sus respetos, la tertuliana ha roto su silencio ante los micrófonos de la citada agencia.

"Estoy bien, lo que pasa es que estoy sin voz porque me han hecho una serie de pruebas, entonces estoy con la voz tocada", explicó Belén Rodríguez ante los medios. A su vez, ha adelantado que recibirá los resultados de dichas pruebas a lo largo de la semana que viene y que aún desconoce si finalmente tendrá que pasar por quirófano.

Sobre la posible intervención, la periodista aseguró que todo depende de las noticias que reciba dentro de unos días. "En un principio sí, pero hasta el martes no sabré nada", aclaró la colaboradora de Mediaset antes de lanzar un mensaje a todos los que han llenado sus redes sociales de mensajes de ánimo y apoyo, así como los que se han dirigido a ella personalmente.

"Quiero aprovechar para dar las gracias a todo el mundo por las muestras de cariño, estoy desbordada. Impresionante, no sabía yo que la gente me quería tanto", comentó sorprendida Belén Rodríguez, que a menudo tiene que defenderse de abucheos por parte de los fans más entregados de 'Gran Hermano' en plató por sus opiniones sobre los habitantes de Guadalix.