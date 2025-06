Belén Rodríguez da la clave del pase de Álvaro Escassi a la final de 'Supervivientes 2025' y si puede ser el ganador

Álvaro Muñoz Escassi conseguía salvarse este jueves de la expulsión de 'Supervivientes 2025' y se convertía en el cuarto finalista junto a Montoya, Anita y Borja tras la expulsión de Damián Quintero. Y el hecho de que el ex jinete se haya clasificado para la final ha sido muy celebrado en 'Tardear', donde además Belén Rodríguez ha dejado claro el motivo por el que ha conseguido llegar hasta la gran final del próximo martes.

Además, Álvaro Muñoz Escassi podría llegar a España en helicóptero como líder pues él y Montoya se jugarán este domingo en 'Conexión Honduras' el último collar en la Noria Infernal. Quien gane se librará de la primera expulsión que se producirá en la gran final del martes nada más aterrizar en Mediaset.

"Finalista de 'Supervivientes' el gran Escassi", gritaba Frank Blanco mientras todos lo celebraban en plató. "Se lo merece, se lo merece", se atrevía a cantar incluso Carmen Alcayde. "Ayer se vivió uno de los momentos más emocionantes de esta edición", apostillaba Frank Blanco al dar paso al vídeo y de que Belén Rodríguez tomara la palabra.

Tras el vídeo, era Carmen Alcayde la que se pronunciaba sobre la eliminación de Damián. "Mis enemigos acérrimos que eran Pelayo, Makoke y Damián ya están de camino a España y Damián aunque ha sido un buen concursante, es verdad que ha sido un poco egoísta y también en la convivencia. Escassi me encanta que llegue a la final porque ha sido muy generoso con todos y nos ha cuidado mucho aunque le ha costado arrancar a hablar, pero me gusta mucho que llegue al final", aseveraba la ex concursante de 'Supervivientes 2025'.

"Lo vuelvo a ver y me pongo a poner nerviosa. Creo que se lo merecía, es que la otra vez se rompió el tobillo y no pudo llegar a la final con todo lo que luchó. Y esta vez haber llegado hasta aquí y otra vez y además se lo ha currado muchísimo", defendía Lara Dibildos antes de que fuera Belén Rodríguez quien tuviera unas bonitas palabras para ella.

"Escassi se ha salvado gracias a Lara y si gana el concurso es gracias a Lara porque estás haciendo un gran favor, eres muy buena persona y Escassi gana siempre mucho contigo", destacaba Belén Rodríguez. "Estás loca", le replicaba la actriz y madre del hijo de Escassi.