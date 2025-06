Damián Quintero alza la voz ante su expulsión de 'Supervivientes 2025' y es claro: "Lo tenía que soltar"

Damián Quintero no pudo derrotar a Álvaro Muñoz Escassi en el último televoto y resultó expulsado de 'Supervivientes 2025' de manera definitiva (y sin más opciones) cuando quedan pocos días para que se dispute la gran final del concurso de Telecinco; programada para el martes, 17 de junio.

La eliminación en esta fase del reality es un palo demoledor para cualquier concursante, pero lo cierto es que el karateca lo asumió con mucha deportividad. En consecuencia, Escassi, Montoya, Borja y Anita se convirtieron en los finalistas de la edición.

Cuando Jorge Javier Vázquez anunció el veredicto del público de 'Supervivientes 2025', los compañeros le arroparon con un efusivo abrazo y con ánimos. "Nada, está bien todo", fueron las primeras palabras de Damián Quintero. Acto seguido, antes de abandonar para siempre La Palapa, el ya ex superviviente tuvo unas palabras de despedida.

"Yo tengo que decir una cosa: no vuelvo más. Porque estoy viendo una venda ahí. No vuelvo más. Borja, te cuelgas de donde sea y ya está", dijo en primer lugar entre bromas. Y es que Borja González sufrió un percance en el tobillo y tuvo que ser tratado por el equipo médico. Así, bromeó con que pudiera ocurrir lo mismo que con Álex Adrover, cuya baja tuvo que cubrir.

Cachondeo aparte, Damián Quintero hizo balance de su experiencia: "Esto ha sido estupendo. Agradezco muchísimo al programa el haber podido volver porque ahora me voy tranquilo. La otra vez no me fui tranquilo ni satisfecho con mi concurso, pero esta vez sí porque hemos pasado unos días, y la gente lo habrá visto en los vídeos, increíbles. Me voy con amigos y con muchas cosas grandes que vamos a hacer fuera".

A continuación, fue Laura Madrueño la que le agradeció su generoso paso por 'Supervivientes 2025': "Queremos darte las gracias. Has sido un ejemplo de superación diaria, de competitividad. Ha sido una súper sorpresa tenerte aquí y conocerte con todos tus valores".

Antes de marcharse de Palapa, Damián Quintero pidió la oportunidad de aclarar una polémica sobre su última fase en el concurso. "Ante esa salida de 24 horas yo fui el primero que dije que era injusto volver porque había comido, había descansado, me había duchado, había dormido en una cama... Pero quiero decir que el remedio es peor que la enfermedad. Y haber estado con la cabeza en España, pensando en abrazar a tu familia, y volver a meter la cabeza aquí es muy sacrificado", defendió. "No es por nada pero lo tenía que soltar. Sincero hasta la muerte", añadió el deportista.

Finalmente, fue Jorge Javier Vázquez el que cerró ese emotivo momento de despedida con más palabras de agradecimiento: "Podrías haber optado en cada Palapa por haberte tapado e intentar pasar desapercibido semana a semana, pero has jugado, has arriesgado, has estado a favor de obra en todo momento y, de verdad, que te lo agradecemos todos los que hacemos 'Supervivientes'. Ha sido un placer contar contigo en esta edición".