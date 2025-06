'Supervivientes 2025' expulsa a Damián Quintero y proclama a sus cuatro finalistas ante su inminente desenlace

'Supervivientes 2025' ha hecho frente a una de las expulsiones más difíciles de la edición. Así la ha bautizado Jorge Javier al comienzo de la semifinal del espacio y es que en menos de una semana el presentador alzará el brazo del ganador o ganadora. Antes de dicho momento y tras casi cien días de convivencia en los Cayos Cochinos, Damián Quintero se ha quedado a las puertas de la final al salir expulsado del reality.

Cabe recordar que el pasado domingo se llevaron a cabo las últimas nominaciones en La Palapa. Tras la prueba de líder, que erigió a Montoya como el primer finalista conocido de la edición, Anita Williams, Álvaro Muñoz Escassi, Borja González y Damián Quintero salieron como concursantes expuestos.

El pasado martes este listado de nominados se redujo con motivo de la salvación de Anita Williams. La concursante, que fue la que mayor porcentaje de apoyo reunió, se convirtió en finalista del espacio y redujo a tres la expulsión.

Ya durante la semifinal, el reality ha cerrado el televoto no sin antes permitir a los nominados lanzar un último alegato. También se han pronunciado sus familiares y defensores desde plató quienes han tenido también que emitir un alegato a la contra. Llegado el momento de la expulsión, es necesario remarcar que el reality ha salvado en primer lugar a Borja González.

Damián Quintero se queda a las puertas de la final de 'Supervivientes 2025'

Por ello, la expulsión se ha debatido en un intenso duelo entre Álvaro Muñoz Escassi y Damián Quintero. Tras unas emotivas y reconfortantes palabras de Laura Madrueño, Jorge Javier se ha tomado la palabra para comunicar: "Los espectadores de 'Supervivientes' han decidido con sus votos en la app de Mitele que el concursante salvado sea... Álvaro". Con todo ello, Damián Quintero se convierte en expulsado por segunda vez en lo que llevamos de edición y se queda sin opción a llegar a la final.

A pesar de ello, el recién expulsado ha compartido: "Tengo que decir que ha sido estupendo. Agradezco mucho al programa el poder haber vuelto. La otra vez me fui tranquilo y satisfecho con mi concurso, pero no con ellos. Ha sido increíble. Me voy con gente que tiene el corazón maravilloso, con amigos y con muchas cosas que vamos a hacer fuera".

De igual manera, el deportista olímpico se ha defendido de las críticas que señalan los privilegios que ha tenido al haber vuelto tras unos días de descanso. "Yo fui el primer que dije que era injusto el volver, que había comido, me había duchado y había descansado, pero el remedio es peor que la enfermedad y el estar con la cabeza en España abrazando a tu familia y volver a meter la cabeza aquí es muy sacrificado también. No es por nada, pero te la tenía que soltar. Sincero hasta la muerte".

Tras esta determinación de la audiencia de eliminar a Damián a las puertas de la gran final, Montoya, Anita, Álvaro Muñoz Escassi y Borja se convierten en los cuatro finalistas de 'Supervivientes 2025'.