Belén Rodríguez reaparece en 'Fiesta' ante su cáncer y destapa su mal momento tras 'Sálvame'

Tras anunciar que le han detectado un tumor en la garganta, Belén Rodríguez ha reaparecido este sábado en 'Fiesta' para conceder su entrevista más difícil a Emma García y contarle todo sobre lo que ha vivido en estos últimos años y que ha terminado derivando en su enfermedad.

Y nada más reencontrarse con Emma García ambas se fundían en un abrazo y avanzaba que estaba "muy nerviosa". Antes de empezar la entrevista, la presentadora de 'Fiesta' explicaba que ya cuando se incorporó de las vacaciones, Belén le decía que tenía un dolor y una infección en el oído pero no iba al médico.

"Yo el dolor de la garganta lo tenía clarísimo que lo tenía, me empezó a doler la garganta en el mes de mayo y se me empezó a localizar en el verano hacia la izquierda y eso a mí ya me extrañó. Pero yo me doy cuenta que me pasa algo más un día que aquí estaba sentada a tu lado me dijiste Belén estás chillando mucho y te dije es que tengo el oído mal y hasta que no lo verbalicé no era consciente de que llevaba conviviendo con ese dolor unas semanas y ahí me asusté y yo sabía perfectamente lo que me pasaba, yo sabía que tenía algo malo", empezaba explicando Belén Rodríguez.

Sin embargo, la colaboradora no fue al médico hasta que su ginecóloga le advirtió de que fuera. "Yo conozco mucho mi cuerpo, yo nunca me encuentro mal, no tengo dolores, no tengo problemas de estómago. Ahora tomo un montón de calmantes para el dolor, yo estaba con un montón de pastillas porque pensaba que era una alergia", proseguía relatándole a Emma García.

En ese sentido, Belén Rodríguez le contaba que para ella la garganta siempre ha sido su punto débil y por eso sabía lo que le pasaba. "A mí los nervios me afectan a la garganta, es mi punto débil, cuando murió mi hermano Pedro me quedé muda y siempre que estoy nerviosa me afecta a la garganta, por eso lo sabía", añadía.

Al respecto del diagnóstico y los pasos que tiene que dar ahora con su enfermedad ha querido ser prudente. "Yo lo único que sé es que tengo un tumor que es malo y que me tengo que operar, todavía no se le puede poner nombre ni apellido ni hablar de tratamiento. Yo mientras pueda quiero trabajar, quiero dar normalidad a mi vida, no quiero sentirme enferma. No tengo la sensación de estar enferma, estoy bien, estoy con mucho subidón", aseveraba.

Belén Rodríguez no los menciona pero habla así de su mal momento con 'Sálvame' y Kiko Hernández

Tras ello, Belén Rodríguez se ha abierto en canal con Emma García y ha hablado de lo mal que lo ha pasado en los últimos años a raíz de lo mucho que le está sorprendiendo el apoyo que está recibiendo estos días. "Es tan importante sentir que la gente te quiere y te trata bien", confesaba. "¿Pero a ti no te han tratado bien?", le repreguntaba Emma. "Durante una temporada no", respondía en alusión a lo sucedido con 'Sálvame'.

"En mi vida pasan una serie de cosas pero no es solo lo que la gente cree, pasan una serie de cosas muy seguidas que se suceden en el tiempo que son temas totalmente diferentes. La historia empieza hace dos años y pico, son experiencias traumáticas y yo pierdo pie y me meto en un bucle infinito del que no puedo salir, me pierdo, me hundo y tiro la toalla a nivel personal", relataba Belén Rodríguez. "Yo que he salido adelante de experiencias dolorosísimas en mi vida, soy muy rápida para sobreponerme ni me hundo pero esto me dejó perdida", añadía. "¿Amigos, pareja?", insistía Emma sin que Belén quisiera exponerlo.

"Yo estoy un día en Canarias, me voy a poner el bañador, me miro al espejo y no me reconozco, había perdido totalmente mi autoestima, esa del espejo no era yo. Volví a Madrid y decido que las 24 horas del día van a ser para mí. Empiezo a hacer más terapia y leo muchos libros porque quería saber lo que me pasaba y sobre todo por qué me pasaba", le seguía contando Belém Rodríguez a la presentadora.

Después, Belén Ro recalcaba que le había costado mucho tiempo salir de esta y que la gravedad de lo que le pasaba lo sabían muy pocas personas. "Ya estoy recuperada del todo, pero me ha costado mucho porque he ido pasito a pasito, he ido enterrando todo. Llevo muchos meses fenomenal. He aprendido a quererme, a respetarme y a cuidarme y eso no me lo va a quitar ya nadie en la vida", sentenciaba.

"Inevitablemente para contar tu historia y tu vida tienes que implicar a más personas pero yo no quiero hablar de nadie. Como no quiero hablar de nadie, no lo voy a hacer. Mi tumor ha sido la vía de escape. Me estoy liberando. Todo lo que yo me he callado lo tengo aquí, ahora es cuando me estoy liberando y necesito contarlo todo. Yo me he callado por no implicar a las personas, todo fue muy rápido y desagradable y me hizo muchísimo daño. Yo estaba atrapada, no sabía salir. Ahora me considero invencible porque me ha costado tanto reconstruir mi sonrisa que no la voy a perder nunca más", concluía la colaboradora sin querer hablar directamente de lo que le pasó con 'Sálvame', Jorge Javier y Kiko Hernández.