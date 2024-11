La sorprendente reacción de Kiko Hernández ante el cáncer de Belén Rodríguez

Este martes, en torno a las 19:30 horas 'TardeAR' avanzaba la portada de la revista Semana en exclusiva en la que Belén Rodríguez anuncia que deja la televisión tras diagnosticarle un tumor de garganta maligno. Una trágica noticia sobre la que se ha pronunciado Kiko Hernández.

"Me esperan unos meses muy duros, pero haré lo que humanamente esté en mi mano", comenta Belén Rodríguez en la entrevista de la revista. "Yo no quiero dramatizar esto, ni quiero, ni viene con mi personalidad. Esto lo hago porque yo siempre doy la cara y esto es lo que estoy viviendo y ya está", añade la colaboradora de 'Gran Hermano 2024'.

La publicación de esta triste noticia pillaba a 'Ni que fuéramos' en directo y después de que en los últimos años la relación entre Belén Rodríguez y los colaboradores de 'Sálvame' se rompiera había mucho interés por ver qué iban a decir. Sobre todo Kiko Hernández que fue su gran amigo pero que fue uno de los que rompió drásticamente con ella atacándola fuertemente.

Tras verse la exclusiva en el pantallón, Kiko Hernández reaccionaba y dejaba claro que con todo esto necesita hablar con la que fue su amiga. "Me siento mal porque dentro de lo que hayamos tenido o hayamos dejado de tener, esto es algo grave y es algo que me duele mucho", comentaba el colaborador.

Kiko Hernández, emocionado por el cáncer de Belén Rodríguez: "Me gustaría hablar con ella"

"El proceso ya lo he llevado porque me he enterado al mediodía. Realmente, cuando ves algo así te das cuenta de donde está lo importante de la vida y donde está lo importante de la amistad. Cuando ves esto te olvidas de todo lo malo y te quedas con todo lo bueno", reconocía Kiko.

"A mí me gustaría hablar con ella y decirle que aquí me tiene y que me va a tener si ella quiere para acompañarle en este proceso. Hemos tenido muchas diferencias pero desde luego ahora yo si puedo hacer algo para ayudarla, lo más mínimo, cualquier cosa, ahí voy a estar. Es que me han venido muchos recuerdos, muchas cosas, muchos años. Yo espero que sea algo que lo va a superar, ella es fuerte, ella es una persona fuerte y sé que lo va a superar", proseguía diciendo.

Después, Kiko Hernández insistía en que él va a estar ahí para todo lo que necesite. "Yo voy a estar ahí si me necesita y voy a ayudarla en todo lo que pueda en este proceso". Algo que emocionaba mucho a Belén Esteban que relataba que se enteró la semana pasada cuando ella se lo dijo.