El despiadado ataque de Kiko Hernández a Belén Rodríguez que enmudece en ‘Sálvame’

La guerra entre Kiko Hernández y Belén Rodríguez, antes íntimos amigos, se recrudece por momentos. Este martes 13 de junio, el colaborador regresaba a ‘Sálvame’ cinco días después de que su programa desvelara que se habría casado con Fran Antón. Y si bien aseguraba que tal enlace no se había producido, sí que reveló que tendrá lugar el próximo mes de septiembre, al tiempo que hacía una bonita declaración de amor a su chico.

El pasado fin de semana, en ‘Fiesta’, Belén Rodríguez no quiso pronunciarse demasiado al respecto, pero sí que confirmó que a ella también le había llegado esa información, aunque no le había dado importancia. «Es como si te cuento cualquier cosa que no te importa», le decía la colaboradora a Emma García, antes de espetar: «No es mi circo ni son mis monos».

Unas palabras que a su examigo no le hicieron ninguna gracia, y así se lo ha hecho saber desde el programa vespertino de Telecinco: «Estamos en igualdad porque tu vida me la suda, la diferencia es que de mí han estado todos hablando cuatro días y tú por mucho que paseas a tu novio nada». Además, la recordaba que «esto no es ningún circo, esto es gente que te ha querido de verdad, que te ha llenado la nevera y que no se merecían que contaras cada mensaje que te mandaban Jorge Javier Vázquez o Belén Esteban».

Kiko Hernández a Belén Ro: «Tú si que has hecho un circo de tu vida»

«Tú sí que has hecho un circo de tu vida y de tu profesión, has vendido a todos, a todos. Lo único que me da pena es que sigas teniendo gente a tu lado a la que has puesto a parir. Con lo mala que eres, todavía sigues teniendo gente a tu lado», ha añadido Kiko Hernández. Que Belén hable o no de su boda es algo inevitable, ya que entiende el interés que ha generado la noticia. Y ha aprovechaba la ocasión para lanzarle un demoledor dardo: «Tienes un novio que le importa a la gente una mierda y, sin embargo, a mí me han seguido todo el fin de semana».

El colaborador sabe perfectamente quién le habría pasado la información de su supuesta boda a Belén Rodríguez. Se trataría de un compañero de profesión al que «le estoy quitando proyectos y está contándote mentiras». Al ex gran hermano no le importa en absoluto lo que puede llegar a decir su examiga. Se encuentra tan feliz en estos momentos que todo lo demás es secundario: «Estoy en el mejor momento de mi vida», ha reconocido él mismo.