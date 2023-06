Kiko Hernández confiesa su sexualidad públicamente en ‘Sálvame’: «Fran es el amor de mi vida»

Han pasado cinco días desde que ‘Sálvame’ anunciara que tenía «la madre de todas las bombas» al anunciar que Kiko Hernández se casaba con Fran Antón este fin de semana. Mucho se ha hablado del asunto estos días cuestionando incluso la veracidad de la boda y que todo fuera fruto de una estrategia de marketing por una obra de teatro que preparan ambos titulada «Casarnos está sobrevalorado».

Algo que incluso llevó a que ‘Sálvame‘ emitiera un comunicado este lunes asegurando que ellos estaban fuera de cualquier tipo de montaje. Un día después, Kiko Hernández reaparecía por fin este martes en el plató de su programa y rompía su silencio en torno a este tema. Lo hacía tras entrar en un coche como si fuera una boda.

«¿De haberte casado se lo habrías comunicado a tus amigos?», le preguntaban Adela González y María Patiño. «Puede que sí, puede que no», respondía tratando de jugar al despiste. «Hay cosas de mi vida que comparto y otras que no. Lo decido yo porque es mi vida. Con mi vida hago lo que me da la gana», sentenciaba Kiko Hernández de forma rotunda.

Después de pasear por un pasillo repleto de fotografías junto a Fran Antón mientras sonaba la canción «Luna de miel» de Paloma San Basilio; Kiko Hernández se reencontraba con sus compañeros en el plató y se mostraba contundente. «Nadie me va a marcar si digo una cosa u otra. Durante 14 años he seguido una línea con mi vida y con mi vida hago lo que me da la gana. Nadie me va a marcar lo que diga», insistía el colaborador.

«Recuerdo dos días de mucha felicidad, cuando nacieron mis hijas y este fin de semana»

Tras volver de publicidad, Kiko Hernández se quejaba de un vídeo que decía que todos habían sido víctimas de un engaño suyo. «Yo salí de aquí el martes pasado, el miércoles y el jueves tenía un compromiso, el viernes una grabación. Yo no he comentado nada en redes sociales ni he hecho ninguna declaración en ningún sitio. Yo no he sido partícipe de ningún engaño», sostenía.

«Nadie de mi entorno puede decir que yo me he casado y yo no puedo hacer un engaño cuando yo no me he pronunciado jamás de ese tema. Y no es para promocionar ninguna obra de teatro. Esa obra es en julio y tengo otras dos obras de teatro. Me parecería tan sucio utilizar una noticia y a Miguel Frigenti para promocionar el teatro», se defendía.

Después Kiko Hernández se abría y confesaba que estaba muy feliz aunque seguía jugando al despiste sin confirmar si se ha casado o no. «Recuerdo dos días de mucha felicidad. Uno cuando nacieron mis hijas y otro ha sido este fin de semana. Me quedo con toda la gente que ha estado en la fiesta, y con toda la gente que ha estado en mi casa… Es comparable en cuanto a felicidad», añadía.

Kiko Hernández: “Recuerdo dos días muy felices en mi vida: el nacimiento de mis hijas y otro ha sido este fin de semana.” ¿Qué pensáis, fans de mi querido Sálvame? #yoveosálvame pic.twitter.com/5yZ6NW4RKz — xiscopolitan #SálvameNoSeToca (@sanxisco) June 13, 2023

Kiko Hernández se abre en canal: «He encontrado al hombre de mi vida»

Finalmente, Kiko Hernández se dirigía a la audiencia subido al pulpillo. «Hoy este pulpillo lo utilizo para comentar algo de mi vida. Después de 14 años me tenía que subir aquí y contar a mis compañeros, al público y a toda la gente que ha seguido nuestra vida durante 14 años. Es importante contar por fin algo que creo que es importante para mí. Durante mucho se ha especulado mucho sobre mi vida sentimental. Ha llegado el momento de contar la verdad», aseveraba.

«Y esa verdad se define en que hace tiempo encontré a la persona que más feliz me ha hecho en toda mi vida. Hace tiempo encontré lo que es el amor de verdad. He encontrado al hombre de mi vida. He encontrado al mejor padre que me puede ayudar en este camino con mis hijas y he encontrado a la persona que más quiero en este mundo y esa persona se llama Fran Antón», terminaba de decir provocando la emoción de sus compañeros que no podían contener las lágrimas.

BOMBAZO @Kiko_Hernandez: "He encontrado al hombre de mi vida. Al mejor padre. Y he encontrado a la persona que más quiero y esa persona es Fran Antón. Me quiero casar en Septiembre" #SálvameNoSeToca13J #SálvameNoSeToca #yoveosálvame pic.twitter.com/EGw3yU8D84 — Rafael García López (@RafaelGarciaLAF) June 13, 2023

Por último, Kiko Hernández ha confesado que se casará en septiembre en Melilla dejando claro que todo lo que ha vivido este fin de semana es simplemente una celebración previa. «Gracias porque no es fácil estar con una persona como yo, no es fácil estar todo el día rodeado de medios y especulaciones. Se acaba una etapa aquí en el programa. Y gracias a estar feliz y a estar con él he podido sobrellevar muchísimo mejor que este programa termine. Gracias por regalarme una familia maravillosa y gracias por acoger a la mía. Me gustaría que esto durase toda la vida. Y quiero decirte algo, en septiembre sí me quiero casar contigo«, concluía el colaborador dirigiéndose directamente a Fran Antón.