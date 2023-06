A Belén Rodríguez le preguntan por la boda de Kiko Hernández y es incendiario lo que dice

‘Fiesta‘, el programa de Emma García en los fines de semana de Telecinco, ha arrancado este sábado con la noticia de la que todo el mundo habla desde que ‘Sálvame’ la hiciera pública: la supuesta boda de Kiko Hernández con el actor Fran Antón. La emisión ha empezado con Pipi Estrada como reportero en el presunto lugar donde se está celebrando. Y todo ello con Belén Rodríguez en mitad del plató.

Hay que recordar que Belén y Kiko eran grandísimos amigos hasta que el otoño pasado la relación se hizo añicos definitivamente. Cuando se supo que alguien había prestado dinero a Hernández para hacer frente a una deuda de Hacienda, se destapó que fue Belén la autora y quien además lo aireó. El colaborador puso la mano en el fuego por que su amiga no se lo había contado a nadie, pero se quemó, pues efectivamente había filtrado el asunto a sus amigos más íntimos.

Una traición que Kiko Hernández no ha perdonado. De hecho, desde ese momento, se inició una campaña de ataques a Belén Rodríguez desde ‘Sálvame’ ante la que ésta tomó cartas en el asunto. Hace unos meses, algunas informaciones apuntaron a que Rodríguez podía haber tomado medidas legales contra él y contra el programa de La Fábrica de la Tele.

Belén Rodríguez, ante la presunta boda de Kiko: «No lo procesé. Es como si te cuento algo que no te importa«

Pues bien, con esta cruzada de fondo, Emma García ha interpelado directamente a la tertuliana: «En otro momento te diría a ti también felicidades por la boda, pero la relación está como está. ¿Tú tenías alguna información o habías escuchado algo?». «A mí me contaron hace 15 días que se iban a casar, pero no le di ninguna importancia porque como es un tema del que no puedo hablar«, ha respondido inicialmente ella.

«¿Te extrañó?», ha insistido Emma. «Pues es que no lo procesé. Es como si te cuento algo a ti que no te importa«, ha replicado con desdén. «A mi incluso lo que no me importa lo pregunto», le ha arreado la presentadora. «Ya, pero como no puedo hablar de estas personas, ni quiero hablar, ni es mi circo, ni son mis monos ni nada«, ha sentenciado Belén Rodríguez, confirmando con esas palabras que existe un litigio legal que le impide pronunciarse abiertamente en televisión.

«Pero más allá de eso, ¿no dijiste un ‘anda’?», ha repreguntado Emma García sin desistir para arrancarle algún titular. «De verdad, yo creo que no se lo conté a nadie porque no le di ninguna importancia» , ha contestado Belén Ro. «¿Pero te lo creíste?», ha cuestionado. «Ni me lo plantee, te lo prometo. Y precisamente el miércoles, que tuve una cena con compañeros de profesión, salió el tema. Y dije: ‘anda pues a mí también me lo han contado hace dos semanas’, pero es que no me había vuelto a acordar. Y ya está, porque como ni quiero ni puedo ni debo opinar, pues al margen«, ha cortado la colaboradora.

«No quiero que opines, pero ¿te lo crees?», se ha interesado la comunicadora vasca en último lugar antes de cambiar de tema. «Es que no puedo Emma. Me sabe fatal porque me encantaría, pero me da rabia estar siempre con la misma cancioncita», ha zanjado Belén Rodríguez, visiblemente molesta con el asunto.