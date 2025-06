El radical cambio de vida de Rafa Mora tras desaparecer de la televisión: "El esfuerzo es mucho"

Se acaban de cumplir dos años del final de 'Sálvame' y la vida de algunos de sus colaboradores ha dado un giro radical. Mientras la mayoría han continuado ligados a la televisión, ya sea en Telecinco o en otras cadenas, otros han decido alejarse por completo de la pequeña pantalla. Tal es el caso de Rafa Mora.

El valenciano, quien dio el salto a la fama gracias a 'Mujeres y Hombres y Viceversa', se centró en su faceta como empresario. Aunque también estaba decidido a cumplir su sueño de ser policía. Un sueño que se ha hecho realidad. Y es que, tras aprobar las oposiciones, el excolaborador de 'Sálvame' ya es miembro de la Policía Local de Pozuelo de Alarcón (Madrid).

Este jueves, 26 de junio, Rafa Mora ha jurado bandera en la celebración de la incorporación de los nuevos agentes de la localidad madrileña. Él mismo ha compartido un vídeo en sus redes sociales de la solemne ceremonia en el que podemos verle muy emocionado y rodeado de su familia. Junto a él, en un día tan especial, no podía faltar su novia, Macarena.

El mensaje de Rafa Mora tras jurar bandera

"El esfuerzo es mucho, pero la recompensa es más. Hoy ya puedo decirlo bien alto y con orgullo", escribía el excolaborador junto al vídeo recopilatorio. Una buena noticia por la que ha recibido infinidad de felicitaciones en su perfil de Instagram. Entre ellas, de multitud de amigos y compañeros televisivos, como Toñi Moreno, quien le escribía: "Eres lo mejor". "Ole mi tete, qué alegría. Ahora ya solo no me tocas los cojones, ahora también me multas", comentaba Alberto Santana. "Enhorabuena", le felicitaba Cristina Cifuentes. "Muchísimas enhorabuenas, te lo mereces, querido", le escribía Jesús Vázquez. Mientras que Alonso Caparrós, su excompañero de 'Sálvame', comentaba: "Enhorabuena, Rafa, eres un capitán. Me alegro muchísimo tío, de corazón".

Y es que Rafa Mora llevaba mucho tiempo persiguiendo su sueño. Y no solo consiguió aprobar la oposición, sino que, además, lo hizo con una de las notas más altas de su promoción, un 8,04. Ya lo dijo Kiko Matamoros hace unos meses, su excompañero de programa es "bastante más listo de lo que parece". El valenciano no se ha planteado volver a la televisión. Ahora es feliz como Policía Local y, además, tiene un buen colchón económico gracias a todo lo que ha ganado durante sus años en la pequeña pantalla.

"Es un hombre que se ha asegurado ya su futuro. No va a pasar hambre nunca, aunque no trabaje. Y con eso ya lo he dicho todo", aseguró Kiko Matamoros. De hecho, el ya policía se compró varios pisos en la zona del Levante y tiene cinco de ellos alquilados. Aunque su deseo es tener al menos diez.