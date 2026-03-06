Paz Padilla repudia ahora su etapa en 'Sálvame' y destapa lo que le pedían sus directores: "Sufrí mucho"

Paz Padilla ha vuelto a renegar de su pasado como presentadora de 'Sálvame', el programa que condujo en Telecinco entre 2009 y 2022. La cómica gaditana ha visitado el podcast 'El sentido de la birra', donde ha reconocido que sufrió mucho durante su etapa en el formato de 'La Fábrica de la Tele'.

Según contó Paz Padilla, el papel que desempeñaba en 'Sálvame', muchas veces chocaba con su manera de ser, lo que le hacía sentirse incómoda: "No me gusta juzgar a nadie. No me gusta juzgar ni criticar a nadie. Y mira que he estado en un programa de ese tipo muchísimos años, catorce, que se dice pronto. Pero no me gusta. O sea, era mi papel".

Al ser preguntada por cómo vivió todo aquello, la actriz ha sido muy sincera: "Mal, muchas veces mal. Sí, yo he sufrido bastante. Sinceramente, hay veces que me divertía muchísimo, me reía mucho, porque había personajes muy divertidos y momentos muy divertidos, y otras veces que no". La presentadora recordó que el ambiente del programa era de discusiones constantes: "A mí no me gustan los gritos, no me gustan las peleas, no me gustan las discusiones y aquello era lo normal".

Paz Padilla destapa los entresijos de 'Sálvame' y María Patiño la contesta

Pero lo que más sorprendió de lo revelado por Paz Padilla es cuando confesó que desde dirección recibía constantemente indicaciones para subir el tono del debate y que las pelas se intensificaran. "Había veces que me decían por el oído: 'Venga, déjate de cachondeo y ponte seria. Venga, Paz, ponte seria'. Eso era lo normal que me decían a mí. 'Venga y mete mierda, y mete mierda'", desvela la gaditana sobre las indicaciones que recibía por el pinganillo.

Hasta que un día dijo 'basta': "Luego me di cuenta de que yo no quería, entonces dejé de hacerlo. Y claro, era muy difícil estar en un sitio sin estar", sentencia Paz Padilla en el citado podcast. Cabe recordar que la presentadora abandonó el programa de Telecinco tras protagonizar en directo una monumental bronca con Belén Esteban, que terminó con ella abandonando el plató para nunca más volver.

Paz Padilla renegando de su pasado en Sálvame pic.twitter.com/RnsiY0KrH2 — TVMASPI (@sebas_maspons) March 6, 2026

Como era de esperar, estas declaraciones de Paz Padilla han llegado a oídos de la que fuera su compañera, María Patiño, quien no ha dudado en contestarla. Al comentario de un tuitero recordando que, pese a criticarlo, estuvo 14 años al frente, la expresentadora de 'No somos nadie' ha escrito lo siguiente en su cuenta de X: "Mi experiencia nada tiene que ver. Jamás ningún director me dijo mete mierda. En todos los oficios te enfrentas a situaciones desagradables pero me siento orgullosa de haber pertenecido a un universo que logró distraer a millones de personas".