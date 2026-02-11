María Patiño ridiculiza a Alessandro Lequio por su sentencia sobre lo que hizo Bad Bunny en la Superbowl

Estar alejada del foco mediático tras la cancelación de 'No somos nadie' no está impidiendo a María Patiño compartir con sus seguidores en redes su más sincera lectura de los asuntos de actualidad. En su publicación más reciente, la presentadora no ha dudado en recuperar el espíritu más gamberro de 'Sálvame' y las tardes en TEN para lanzar un afilado dardo a Alessandro Lequio.

"No entiendo la música de Bad Bunny. O mejor dicho: para mí eso no es música", ha escrito el antiguo colaborador de Mediaset, que pese a haber sido alejado forzosamente de la pequeña pantalla también utiliza sus redes sociales para lanzar su opinión como anteriormente hacía en el plató de 'Vamos a ver'. Es por eso que no ha dudado en compartir con sus seguidores de Instagram su crítica más despiadada del espectáculo de la Superbowl encabezado por el artista puertorriqueño.

María Patiño ridiculiza a Alessandro Lequio echando por tierra su crítica sobre el espectáculo de Bad Bunny en la Superbowl

"Vi vídeos del estadio durante su actuación y el ambiente era el mismo que en una sala de espera: miradas perdidas y cero emoción. Daba la sensación de que nadie entendía una palabra de lo que balbuceaba el 'cantante", ha continuado explicando, echando por tierra el histórico set del artista, que rompió el récord del show más visto de la historia del partido, concentrando a 135.4 millones de espectadores.

Sin embargo, el italiano se ha centrado en desprestigiar la apuesta del artista de reggaeton como cabeza de cartel, desacreditando su música y sus recientes logros, como el premio Grammy a álbum del año. "Ni los propios jugadores entrevistados sabían nombrar una canción suya. En un espectáculo tan profundamente americano como la Super Bowl, el intermedio musical debería ser, como mínimo, en inglés", ha recriminado el televisivo, desoyendo la importante reivindicación del artista al interpretar el set íntegramente en español como respuesta al odio y la violencia promovidos por Donald Trump contra la comunidad latina.

"Todo lo demás pareció menos arte y más mensaje político disfrazado, con destinatario claro: Trump y compañía…. pero bueno, tal vez no era un concierto, tal vez era un comunicado", ha añadido Alessandro Lequio en ese sentido, asegurando que precisamente esa reivindicación ensucia la función del espectáculo del medio tiempo. Y María Patiño no ha dudado en arremeter contra el antiguo colaborador de Telecinco resumiendo su extendida queja en pocas palabras.

"Como jode el éxito de un puertorriqueño sin herencia de títulos nobiliarios", ha escrito la que fue presentadora de 'No somos nadie', ridiculizando la feroz crítica del tertuliano sobre el aplaudido espectáculo, y destacando como, al contrario que él, Bad Bunny ha logrado llegar a la cima a través de trabajo constante, sacrificios y una enorme determinación por compartir con el mundo su visión artística.