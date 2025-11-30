Miguel Frigenti se pronuncia en estos términos sobre el despido de Alessandro Lequio en Telecinco: "No me da reparo"

Alessandro Lequio continúa en el centro de la polémica tras su fulminante despido de Mediaset después de más de 30 años ligado a Telecinco. Con el paso de los días, son más rostros de la cadena los que reaccionan a la decisión del grupo y Miguel Frigenti no ha dudado en mojarse sobre el cese del italiano durante su visita al pódcast 'Chico de revista'.

El rostro habitual de los debates de 'Gran Hermano' ha sido el último en pasar por el espacio de entrevistas conducido por Arnau Martínez, subdirector y colaborador de 'No somos nadie' en TEN. Y cuando le han preguntado por el gran titular de la semana, el periodista no ha tardado en lanzar una importante aclaración. "Tengo que decir que nunca he trabajado con Alessandro Lequio, nunca hemos coincidido en un plató", comenzaba señalando.

Miguel Frigenti sobre el cese de Alessandro Lequio en Telecinco: "Entiendo la decisión que han tomado"

"Yo te puedo decir cómo lo he vivido más como espectador que como compañero, porque compañero no he sido, ni he estado sentado a su lado ni lo conozco personalmente", ha continuado explicando Miguel Frigenti antes de sincerarse de lleno sobre la decisión del grupo, que llegó después de que recibiesen un auto de 2005 que confirma la historia de malos tratos denunciada por Antonia Dell'Atte.

"Lo que te puedo decir es que condeno cualquier tipo de violencia y que entiendo la decisión que ha tomado Mediaset", ha asegurado el que fue concursante de 'GH DÚO 3' a principios de año. "Al final si el grupo recibe lo que yo he leído, que conmigo nadie se ha sentado a contarme nada y han visto que pasó todo eso pues entiendo perfectamente la decisión", señalaba el televisivo en referencia al citado documento, que ha sido decisivo para su cese en la cadena.

Con prudencia, Miguel Frigenti no ha evitado aplaudir la decisión del grupo de Fuencarral de eliminar a Alessandro Lequio de su puesto en 'Vamos a ver' y su aparición en otros espacios. "Con respecto a él... Qué te voy a decir. No me da reparo hablar de ello pero es que la única opinión que tengo es esa: que condeno la violencia y entiendo la decisión que se ha tomado, más no puedo decir", ha terminado advirtiendo el periodista.

Sobre lo que también se ha sincerado durante su paso por 'Chico de revista' es sobre los retos que están enfrentando en 'El tiempo justo', el programa vespertino de Joaquín Prat en el que también colabora. "Es verdad que la tarde está siendo complicada, pero bueno, es verdad que es cíclico. Yo estoy aprendiendo a saber lo que depende de mí y lo que no. De mí depende informarme, documentarme, hacer bien mi trabajo, seguir mostrando la pasión que muestro cuando opino de un tema", ha asegurado el comunicador.

"El tema de las audiencias... No están dentro de mi control, entonces es verdad que antes veía un dato regulero y me deprimía, que también es normal, pero no depende de uno", ha señalado haciendo referencia a la tímida acogida del magacín, que ha alcanzado en pocas ocasiones el doble dígito en la sobremesa. "Intento cada vez mirarlos con más distancia, pero en la tele es todo cíclico, una vez estás arriba, otra en medio y lo único que podemos hacer es luchar", ha asegurado.

Y aunque continúa lidiando con las audiencias de las tardes con optimismo, tiene claro que el formato reality no está muerto pese a las alarmantes cifras de 'Gran Hermano 20'. "Los realities junto a los eventos deportivos y los informativos creo que van a ser los formatos que en el futuro van a seguir dando pleno rendimiento", ha asegurado Miguel Frigenti antes de mojarse sobre el mal funcionamiento del reality de anónimos, que este jueves marcó un nuevo mínimo histórico en su franja principal con un 11% de share.

"A ver, que hay ediciones de realities que tienen más audiencia que otras... Es que es normal y natural, pero mira 'La isla de las tentaciones' y en el access está teniendo muy buena audiencia. Es verdad que por ejemplo 'Gran Hermano' no está yendo como fue el año pasado, pero ha habido ediciones que han sido súper top y otras que nos ha costado más", ha explicado el televisivo, pidiendo paciencia para la edición.

"Que una edición de 'Gran Hermano' no haya, a lo mejor, lo bien que esperamos... Yo no creo que el formato esté para la UCI. Yo es que confío plenamente en ese formato, creo que junto con 'Supervivientes' es el buque insignia de Telecinco", ha sentenciado Miguel Frigenti, desvelando cómo encaja las críticas. "Entonces me da pena leer algunos comentarios, también porque yo soy muy sello 'Gran Hermano', y me afecta cuando leo algunos comentarios. De todo se aprende", asegura.