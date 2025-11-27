Boris Izaguirre habla del cese de Alessandro Lequio en Telecinco y cómo lo está encajando: "Es muy complicado"

El fulminante despido de Alessandro Lequio tras más de tres décadas vinculado a Telecinco continúa generando reacciones conforme pasan los días. El último en sumarse al debate sobre el cese del italiano ha sido Boris Izaguirre, que no ha dudado en calificar la actuación de Mediaset y Unicorn Content al deshacerse del tertuliano tras confirmar la historia de maltrato que Antonia Dell'Atte había denunciado públicamente semanas atrás.

Fue el pasado 11 de octubre cuando la ex modelo rompió su silencio en una entrevista para El País denunciando el infierno que había vivido durante su matrimonio con el televisivo. "Me decía que iba a destruir mi nariz para que no fuera guapa. Nos fuimos a vivir a Turín con su familia y yo no podía contactar con la mía ni con mis amigas. Me obligó a dejar de trabajar y estaba encerrada en casa", llegó a confesar al citado medio, repasando también el primer episodio de violencia.

Boris Izaguirre sobre el despido de Alessandro Lequio en Telecinco: "Es una situación complicada"

Sin embargo, no ha sido hasta el 19 de noviembre cuando Alessandro Lequio ha sido fulminado de su puesto en Telecinco, después de que Mediaset España y Unicorn Content acordasen de mutuo acuerdo su cese tras recibir un auto judicial que reconoce y da veracidad a los malos tratos denunciados por Dell'Atte. Y Boris Izaguirre no ha dudado en mojarse al respecto durante su paso por la alfombra roja de los Premios Ondas 2025.

"Me parece… Bueno, la verdad es que también es una situación complicada para todos, muy complicada, pero yo creo que Alessandro lo está llevando muy bien", ha comenzado señalando el televisivo en su encuentro con Mundo Deportivo, pronunciándose con cautela ante una problemática tan delicada como los episodios de violencia y abuso que la ex modelo ha denunciado en sus apariciones en medios de comunicación.

Así, el comunicador no dudaba en romper una lanza a favor de la italiana y su valentía al compartir su historia. "También estoy muy de acuerdo con las declaraciones y la lucha que ha tenido que atravesar Antonia y de la que ahora está haciendo las declaraciones muy interesantes, como el otro día, precisamente en 'Directo al grano", ha subrayado el presentador, haciendo referencia la entrevista de Antonia Dell'Atte de este martes en el programa de Marta Flich.

"Un día me obligó a cenar con sus amigos y me dijo tú eres mi mujer y haces lo que digo yo y si no me divorcio. Y me dio una bofetada", confesó la antigua modelo en su demoledora entrevista para el espacio de TVE. "Me decía que me iba a matar a mí y a mi familia", llegó a confesar ante la presentadora, asegurando que "cada paliza era un perdón" por parte del italiano.