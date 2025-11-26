La sentenciadora frase de Clemente Lequio, el hijo de Alessandro Lequio, tras su despido de Mediaset

Este miércoles se cumple una semana desde que El País avanzara en exclusiva el despido de Alessandro Lequio por Mediaset tras casi 30 años como colaborador tras las declaraciones de Antonia Dell'Atte, que este martes volvía a dar una entrevista en 'Directo al grano'.

Un día después de esta entrevista y coincidiendo con la primera reacción de Ana Obregón, Clemente Lequio, el hijo de los italianos ha roto su silencio con un post en Instagram dejando bien claro lo que piensa sobre el despido de su padre tras la denuncia de su madre sobre los supuestos malos tratos que recibió por parte del italiano.

Más información Destapan la reacción de Ana Obregón al enterarse del despido fulminante de Alessandro Lequio en Mediaset

Aunque Clemente Lequio no hace referencia de forma directa a nadie ni explica a qué se refiere, sus palabras lo dicen todo. "La vida siempre te devuelve lo que siembras. Siembra lo bueno y lo bueno te encontrará; siembra el daño y volverá igual. Nadie puede escapar del karma", escribe el joven.

📲 Clemente Lequio (hijo del conde y Antonia Dell'Atte) rompe su silencio tras el despido de su padre



“La vida siempre te devuelve lo que siembras.



Siembra lo bueno y lo bueno te encontrará; siembra el daño y volverá igual. Nadie puede escapar del karma” pic.twitter.com/yuvqYod5rv — Alba Medina (@albammmedina) November 26, 2025

Además cabe decir que estas palabras de Clemente Lequio llegan después de la entrevista que ha concedido María Palacios, la mujer de su padre Alessandro Lequio, a la revista ¡Hola! defendiendo al ya ex colaborador de 'El programa de Ana Rosa' y 'Vamos a ver'.

Hay que recordar que desde hace años, Clemente Lequio, vive apartado de los medios. Tras trasladarse a vivir a Miami, el joven se ha mantenido en un segundo plano aunque su madre no ha dudado en mostrar la gran complicidad que tienen entre ellos. Y queda claro que el mayor apoyo de Antonia Dell'Atte ha sido su hijo.

"Yo todo lo que he ganado, todo lo que tengo es para mi hijo, yo he protegido a mi hijo del maltratador", confesaba Antonia Dell'Atte este martes en su entrevista en 'Directo al grano'. Y es que en los últimos años, Clemente Lequio no ha tenido ninguna relación con su padre Alessandro. La última publicación del joven con su progenitor fue en 2020 coincidiendo con la muerte de su hermano Aless, el hijo de Ana Obregón.