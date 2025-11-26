Destapan la reacción de Ana Obregón al enterarse del despido fulminante de Alessandro Lequio en Mediaset

Hace una semana conocíamos que Mediaset había decidido despedir fulminantemente a Alessandro Lequio tras la demoledora entrevista que concedió Antonia Dell’Atte en 'El País'. Ahora hemos conocido cuál ha sido la reacción de Ana Obregón, quien no se habría tomado nada bien el despido del padre de su hijo.
Aunque la presentadora no se ha pronunciado al respecto, hemos sabido lo que piensa gracias a la actual mujer de Lequio, María Palacios, quien esta semana ha concedido una entrevista a la revista '¡Hola!'. De esta forma, ha roto su silencio para defender a su marido tras ser acusado por su ex, Antonia Dell’Atte, de supuestos malos tratos durante su matrimonio.
María Palacios lleva muchos años callada, pero ahora ha decidido dar un paso al frente: "A pesar de dedicarme a la comunicación, cuando se trata de mi propia vida suelo elegir el silencio. No por falta de recursos, sino porque así es mi carácter y porque no toda palabra merece respuesta. Pero que elija callar no significa que no tenga voz". Además, ha querido dejar claro que el padre de su hija jamás le ha maltratado y que, por ende, no se considera una "víctima", ni mucho menos "cómplice".
"Quien me conoce sabe que no hablo por impulso, pero hay un momento en los que callar ya no es una opción", asegura la mujer de Lequio, quien tacha de "rotundamente falsos" los episodios que relató Antonia en 'El País'. Se escuda en que su marido no ha sido juzgado o condenado por malos tratos, "ni tan siquiera ha sido procesado. No existe sentencia alguna que lo vincule legalmente con esos hechos".
Ana Obregón, "indignada" por el despido de Lequio
María Palacios está muy enfadada. Pero no solo ella estaría molesta por el despido fulminante del italiano de Mediaset, sino que también lo estaría Ana Obregón. Aunque esta no ha querido dar su opinión públicamente, según María, la actriz está "indignada" no solo por el despido en sí, sino también por las acusaciones de Antonia, que considera falsas.
"Creo que mi testimonio es muy importante, porque llevamos juntos una vida y jamás he vivido ningún ápice de violencia. Sus relaciones, aunque intensas, han sido todas muy cortas, pero yo le conozco de verdad y sé cómo es realmente", ha dicho María Palacios de Lequio en la citada revista.
De hecho, ha recordado que llevan 26 años juntos, por lo que le conoce muy bien: "Por eso me indigna escuchar relatos que no coinciden en absoluto con la realidad que yo he vivido. ¿Cómo se explica que yo no haya visto ni un indicio de violencia ni agresividad en 26 años? Si ahora solo vale la palabra de una mujer, solo por ser mujer, debería valer también la mía".
María Palacios sobre el despido de su marido: "Ha sido totalmente inesperado"
La mujer de Alessandro Lequio también ha contado cómo están viviendo estos días tras el despido del italiano de la televisión, donde colaboraba casi a diario en 'Vamos a ver'. "Con preocupación, rabia y con una sensación de que se nos ha colocado en una posición injusta y estigmatizante, no solo a Alessandro sino a toda la familia y, por supuesto, a nuestra hija, que ayer, al volver del colegio, ya nos estaba preguntando qué significa la palabra 'maltratador'", lamenta María Palacios.
Además, asegura que el despido les pilló desprevenidos. Según confiesa fue "totalmente inesperada. Inesperada porque Antonia lleva con esta cantinela muchos años. Para ser exactos, desde el año 2001". En un nuevo intento por defender a su marido, ha explicado que "es muy importante señalar que entre 1991, cuando se separaron, y el 2001, es decir durante 10 años, jamás insinuó, mencionó ni denunció a Alessandro por este tema, ni públicamente ni en los jugados. Lo hizo públicamente desde 2001 hasta el2010, otros 10 años, y luego empezó una buena relación, tanto con Alessandro como con Ana".
