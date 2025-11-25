Antonia Dell'Atte usa el altavoz de TVE con una entrevista guardada ante el despido de Alessandro Lequio en Mediaset

Con motivo de la celebración del 25-N, día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, Antonia Dell'Atte ha concedido dos entrevistas en TVE. Una al 'Telediario', que se hacía eco además del despido de Telecinco a Alessandro Lequio, y otra a Marta Flich en 'Directo al grano'.

Una entrevista que fue grabada poco antes de que Telecinco decidiera despedir a Alessandro Lequio y que llevaba guardada en secreto según ha publicado Informalia. "Antonia llegó puntual a la cita, estaba muy nerviosa, ella sabe que se juega mucho y quiere llegar al mayor número posible de personas y eso pasa por dar una entrevista a la televisión pública, aunque no se fía porque este medio es cruel con las mujeres famosas, ricas y aparentemente poderosas, y también con las mujeres maltratadas", explicaba Marta Flich dejando claro que no ha cobrado por la entrevista que duró horas.

El relato de Antonia Dell'Atte comienza cuando se convirtió en un icono de la moda y conoció a Alessandro Lequio. "Cuando yo le conocí nadie le conocía, yo quería una familia y la encuentro en esta persona de los modales que te abre la puerta, que te dice que soñaba conmigo, que tenía mis fotos en su habitación", empezaba relatando la italiana.

Todo empezó cuando ella empezó que su familia no quería que se casara con ella porque era de un rango inferior. "Él me contó muchas cosas de sus traumas de niñez, cuando me quedé embarazada su madre dijo que lo podía perder dentro de un wáter y él gritó a su madre. Era yo con él contra su familia", proseguía contándole a Marta Flich.

"Cada paliza yo llamaba a la madre, lo sabían todos", relata Antonia Dell'Atte sobre el maltrato sufrido por Lequio.



🟣Sigue la entrevista en #DirectoAlGrano25N. pic.twitter.com/B8ExFMVVzi — directoalgrano.rtve (@algrano_rtve) November 25, 2025

Una vez casados, todo empezó a convertirse en un infierno cuando él empezó a mostrarse violento. "Un día me obligó a cenar con sus amigos y me dijo tú eres mi mujer y haces lo que digo yo y sino me divorcio. Y me dio una bofetada", relataba Dell'Atte. "Cuando vio que conservaba mi apellido de soltera me dio la primera patada de kárate. Y me dijo que 'te voy a romper la nariz y nunca más serás guapa'", explicaba la italiana empezando a derrumbarse. "Empezó mi pesadilla y yo pensaba cómo voy a decir a mi familia que me he casado con un maltratador", añadía.

Lo peor es que Alessandro Lequio empezó a aislarla sin dejar que tuviera contacto con amigos y con su familia. "Yo no podía hablar con mi familia ni mis amigos. Me decía que me iba a matar a mí y a mi familia", destacaba Antonia Dell'Atte. "¿Te lo verbalizó?", le cuestionaba Marta Flich. "Tengo las cartas. Cada paliza era un perdón", aclaraba ella dejando claro que en aquel momento no se hablaba de malos tratos y que ella no sabía que hacer porque no podía ni trabajar.

Antonia Dell'Atte seguía con su desgarrador testimonio contando que Lequio se inventaba cosas para volverla loca y que todo cambió cuando llegaron a España y conocieron a Ana Obregón. "Me llamó un amigo suyo diciéndome que no podía ser su cómplice y que mi marido llevaba desde diciembre con Ana García Obregón", le contaba la italiana a Marta Flich sobre cómo descubrió la relación de Lequio con la actriz y presentadora. "Desde entonces yo fui libre, gracias a Ana Obregón", añadía.

Antonia Dell'Atte se abre en canal con Marta Flich: "El maltratador nunca deja en paz"

Tras saltar el escándalo, Antonia Dell'Atte pidió la separación. Y un día de repente se encontró que Alessandro Lequio se había llevado todos los muebles de su casa a la vivienda de Ana García Obregón. "Yo fui a la policía de Chamberí el 9 de marzo de 1991 a denunciarle por abandono de hogar y que se había llevado todos los muebles y que era una persona violenta que me pagaba y que eran maltratos psíquicos y físicos", confesaba.

"¿Y a partir de ahí que pasó?", se interesaba Marta Flich. "Yo pedí la separación y 600 euros al mes de alimento, nada más. Lo importante es que yo había vuelto a ser libre, a respirar, a proteger a mi hijo y a vivir la serenidad pensando que me iba a dejar en paz", respondía. "¿Pero tú quitaste la denuncia?", le repreguntaba la presentadora. "Se quita porque yo pensaba cómo me meto en boca de toda España con el sobrino del rey y Ana Obregón y que me iba a dejar en paz pero no, el maltratador no te deja nunca en paz. Él venía a casa para provocarme", sentenciaba.

Después, Dell'Atte no dudaba en señalar a la prensa por utilizarla. "En el 2001 yo dije hasta aquí hemos llegado. Y dije que era un maltratador cuando encontré las cartas de la vergüenza. Son terroríficas y yo empecé a desafiarlo al llamarle maltratador y cuando el juez le llama a declarar y vio las cartas dijo que la señora Dell'Atte no miente al llamarlo maltratador", aseveraba. "Yo todo lo que he ganado, todo lo que tengo es para mi hijo, yo he protegido a mi hijo del maltratador", concluía.