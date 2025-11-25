El despido de Alessandro Lequio en Mediaset llega al 'Telediario' de TVE, que aborda el caso Antonia Dell'Atte

El despido fulminante de Alessandro Lequio en Telecinco -después de casi una década ligado a la cadena- ha llegado hasta el 'Telediario' de La 1 de TVE en su edición presentada por Alejandra Herranz. En el Día para la Eliminación de la Violencia de Género, el informativo ha puesto el foco en la importancia de romper el silencio y en el papel e influencia que algunas mujeres famosas han tenido.

Y entre esas celebrities que rompieron el silencio se encuentra Antonia Dell'Atte, que denunció malos tratos por parte de Lequio cuando fue su marido y que ha sido entrevistada este martes en el 'Telediario'. "No tenemos que ir cubiertas para esconder las heridas. Así que fuera la máscara y vivan las mujeres empoderadas y las que han sido silenciadas, como han hecho conmigo", han sido sus primeras palabras en el sumario.

"Mar Flores o Antonia Dell'Atte fueron atacadas públicamente tras relatar en la televisión episodios de malos tratos, pero algo está cambiando porque ahora esos testimonios sirven para concienciar", ha introducido Alejandra Herranz a continuación al dar paso a una pieza que abordada el caso Dell'Atte y el cese de Alessandro Lequio en Mediaset.

La periodista encargada de esa noticia ha recordado la violencia machista que sufrió la modelo italiana y sus primeras denuncias en programas de TV en los años 90. "Pasó por todo el ciclo de la violencia de género, también por lo de retirar esa denuncia. Hoy se arrepiente, pero no de haber vuelto a alzar la voz", ha destacado la voz en off de la redactora.

Acto seguido es cuando en el 'Telediario' se han hecho eco del sonado despido de Alessandro Lequio como consecuencia de haber alzado la voz de nuevo con la perspectiva de ahora. Eso sí, sin mencionarle explícitamente su nombre ni a Telecinco: "26 años después, Antonia Dell'Atte se apunta una victoria porque a su exmarido le han cancelado el contrato en una cadena de televisión".

Mar Flores y otras mujeres famosas como Antonia Dell' Atte fueron atacadas públicamente tras relatar episodios de malos tratos en televisión.



Hoy, según las expertas, su testimonio sirve para concienciar sobre la violencia de género.https://t.co/ZgJQU9hIkG pic.twitter.com/5hDfgjJDQh — Telediarios de TVE (@telediario_tve) November 25, 2025

Para rematar, la pieza ha puesto sobre la mesa el silencio cómplice y los ataques de los medios que ha recibido Antonia Dell'Atte: "Ha sido un David contra Goliat, querer volverme como loca, despechada, con la complicidad de determinada prensa".