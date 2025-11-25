Gonzalo Miró firma el hachazo del día en TVE contra el negacionismo de Vox de la violencia machista

Este martes 25 de noviembre se celebra el día internacional la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Y TVE se está volcando con programación especial convirtiendo las moscas de sus canales en color morado. En 'Directo al grano' tanto Gonzalo Miró como Marta Flich se han pronunciado alto y claro.

"Desde 2003, 1.333 mujeres han sido asesinadas en España y aun así la violencia contra las mujeres sigue siendo negada por Vox, nos sigue quedando mucho por hacer y muchísimo por cuestionar", recalcaba Gonzalo Miró mirando a cámara.

Tras ello, 'Directo al grano' se hacía eco de las polémicas declaraciones de Carla Toscano, portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Madrid quejándose porque no haya día contra la violencia contra los hombres y que las verdaderas víctimas del 25-N son los hombres.

"Un discurso totalmente negacionista", apostillaba Marta Flich antes de que Chema Garrido recordara como el PP está financiando a medios que insultan a mujeres periodistas como Sarah Santaolalla y cómo Jaime de los Santos la comparó con una prostituta.

El rotundo alegato de Gonzalo Miró contra Vox

Era entonces cuando Gonzalo Miró retomaba la palabra. "Las palabras de la portavoz de Vox lo que intentan es convertir al hombre en una víctima, lo ha hecho ella y alguna vez también se desmarca con declaraciones parecidas la propia Ayuso. Son declaraciones repletas de ignorancia y con muy poquita empatía", defendía el presentador.

"Yo voy a hablar por mí y me imagino que por los hombres de esta mesa y por los que hacemos este programa pero yo nunca he tenido miedo. Yo nunca he tenido miedo por cruzarme con una mujer por la calle, nunca me he planteado tener que cambiarme de acera por encontrarme con una mujer. Nunca me he preocupado a la hora de salir de casa de si me tengo que poner una ropa u otra y por si es demasiado provocativa o no. A mí estas cosas no me han pasado, pero es que no conozco a ningún hombre que le haya pasado", seguía diciendo Miró.

"No conozco a ningún amigo que me diga oye había cinco mujeres en un ascensor y no me he atrevido a entrar en él. A mí esto no me ha pasado a la hora de volver por las noches solo a casa, nunca he tenido miedo. Con lo cual eso de convertir a los hombres en víctima no es en esta ventanilla", sentenciaba el presentador. "A nosotras nos ha pasado a todas", agregaba Marta Flich. "Por eso digo que hay una gran diferencia entre los hombres y las mujeres en este aspecto", terminaba apuntando Gonzalo Miró.

Después de emitir la campaña del Ministerio de Igualdad protagonizado por Ester Expósito y centrado en la violencia vicaria, Marta Flich volvía a ser contundente. "Asesinadas por ser mujeres, por ser mujeres. Para los que niegan la existencia de la violencia machista o directamente la desprecian, ¿cuáles son los datos de la vergüenza?", concluía la presentadora antes de dar todos los datos.