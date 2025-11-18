El 'guantazo' de Gonzalo Miró a Mariló Montero tras ganar 'MasterChef Celebrity' en la TVE "del régimen"

Tras ganar 'MasterChef Celebrity 10' este lunes, Mariló Montero ha visitado a Marta Flich y Gonzalo Miró en 'Directo al grano' para hacer un repaso a su concurso. Pero los presentadores no han dudado en preguntarle por Pedro Sánchez provocando un momento de tensión.

Hay que recordar que Mariló Montero y Gonzalo Miró han sido compañeros durante mucho tiempo en la tertulia de 'Espejo Público' hasta el fichaje de él como copresentador de 'Directo al grano' en TVE. Este martes se han reencontrado después de que también se vieran en una de las entregas de 'MasterChef Celebrity'.

"Como lo cortés no quita lo valiente, muchísimas felicidades Mariló. Un premio bien merecido, ahora hablamos contigo y vemos si nos podemos retar a algo aunque sea a esas costumbres tan raras que tiene la familia de Rubiales", comentaba Gonzalo Miró antes de recibir a su ex compañera en 'Directo al grano'.

"Vengo con un poquito de tonito", advertía Mariló Montero. "¿Subidita quieres decir?", le cuestionaba Gonzalo. "Sí, tu sabes que contigo siempre", aseveraba ella. "Pero eso no es por haber ganado", le contestaba el presentador. "No, claro que te he ganado. Si te fuiste al noveno programa y yo a la final te he ganado", soltaba Mariló. "Me has arrasado, además no es que hayas llegado a la final es que has ganado", matizaba Miró.

Después, Mariló Montero confesaba que ella no tenía ni idea de cocinar y que lo único que sabía hacer era un sándwich de tortilla. Y Gonzalo Miró trataba de saber por qué se ha atrevido a concursar en el talent de TVE tras varios años rechazándolo. "Tu sabes que Macarena Rey es pertinaz y persuasiva. Y la verdad es que ha coincidido en el tiempo en el que me he dado un capricho para divertirme", aclaraba.

Gonzalo Miró pica a Mariló Montero tras lo que señaló de TVE en 'La Revuelta'

Tras tener que interrumpir la entrevista por la llegada de Zelenski a La Moncloa donde iba a tener un encuentro con Pedro Sánchez, Marta Flich y Gonzalo Miró no dudaban en aprovechar la ocasión para preguntarle por el presidente del Gobierno. "No sé si la siguiente en ser recibida por Pedro Sánchez vas a ser tú como ganadora", bromeaba el copresentador. "Hoy no es el día, hoy estoy con mi chaquetilla blanca, yo brillo porque he ganado MasterChef Celebrity y a mí no me ensombrece nadie mi momento como diría Rosa Benito", contestaba la navarra.

"Hombre pero es una alegría y una sorpresa que tú hayas ganado en la televisión del régimen. Hombre Mariló siendo esto la televisión del régimen que ganes tú un concurso de cocina...", le picaba Gonzalo Miró después de lo que dijo la presentadora en su visita a 'La Revuelta' el pasado mes de septiembre tachando a TVE de ser la televisión de Pedro Sánchez.

"Sabes tú lo que me gusta una provocación contigo...", insistía Mariló Montero. "Bueno pues lo voy a intentar yo, ¿qué le cocinarías a Pedro Sánchez?", trataba de saber Marta Flich. "Porque respeto mucho a Macarena Rey, lleva 14 años 'MasterChef' emitiéndose con muchísimo éxito y como les he dicho a los medios esta mañana que quieren vincular una cosa con la otra, y que yo creo que no tienen nada que ver, es que la cocina une a las familias y 'MasterChef' no tiene ideología", sentenciaba.

