'DecoMasters' expulsa a su pareja repescada tras una noche llena de enfrentamientos en TVE

Después de la repesca de Antonia Dell'Atte con la compañía de Fiona Ferrer y la marcha de Samantha Vallejo-Nágera y su hermano Colate, este lunes TVE ha emitido la séptima entrega de 'DecoMasters'.

Para seleccionar a los equipos, en esta entrega los jueces les pedían a las parejas que decaparan y redecoraran diferentes muebles en quince minutos. Las mejores formarían equipo y podrían elegir qué negocio tendrían que redecorar en la primera prueba.

Así, los mejores eran Mar Flores y Carlo Costanzia, Belén López y Raquel Meroño y Terremoto de Alcorcón y Eduardo Navarrete, que decidían trabajar en una barbería con toques de baloncesto para que Carlo pudiera llevar a cabo su proyecto ideal. Pues además eran el actor y su madre los elegidos para ser capitanes.

Mientras que el otro equipo liderado por Isa Pantoja y Asraf Beno tenían que redecorar un centro de estética con un presupuesto de 5.000 euros, al igual que el otro equipo. Y durante el trabajo, Isa y Asraf se perdían en varias ocasiones demostrando no tener muy claro qué proyecto llevar a cabo. Por eso, los Gemeliers se desesperaban y discutían en variaa ocasiones con Asraf acusándole de ser un dictador y no ser un buen capitán. También los hermanos Oviedo se encaraban con Antonia y Fiona por no trabajar lo suficiente.

Y aunque en el equipo de Mar y Carlo el proyecto estaba bastante claro y todos trabajaban en armonía, los concursantes se plantaban al ver que Carlo Costanzia se negaba a pintar las paredes del color chocolate que todos creían que era el ideal.

Finalmente, Lorenzo Castillo y Marta Riopérez con ayuda del decorador de interiores Manuel Espejo llegaban a la conclusión de que el mejor equipo era el liderado por Carlo y Mar. Mientras que en el equipo de Isa y Asraf nombraban a los Gemeliers como los que mejor habían trabajado con lo que tendrían una ventaja en la prueba de expulsión.

Antonia Dell'Atte y Fiona Ferrer, enfrentadas y expulsadas de 'DecoMasters'

Después, las tres parejas que se jugaban la continuidad en 'DecoMasters' se enfrentaban a una prueba en la que tenían que redecorar tres habitaciones de una residencia de estudiantes siendo los Gemeliers los encargados de seleccionar qué habitación hacía cada pareja. Para ayudarles, las tres parejas recibían la visita y los consejos de Begoña Pérez, La Ordenatriz.

Y si en la primera prueba hubo mal rollo, lo que se ha vivido en la prueba de expulsión ha sido aún peor con Antonia Dell'Atte y Fiona Ferrer enfrentándose entre ellas con muchísima tensión y con una Antonia que no se cortaba con su compañera al llamarla "pija" y "estúpida" mientras Fiona tachaba a su compañera de "coñazo".

Tras la valoración de los jueces, Lorenzo Castillo y Marta Riopérez anunciaban que la mejor pareja de la prueba habían sido Isa Pantoja y Asraf Beno pues habían aprendido a seguir los consejos y hacían un gran trabajo y además lograban mantenerse dentro del presupuesto de 2.000 euros.

Y lejos de arreglarse las cosas entre Fiona y Antonia, ambas seguían discutiendo después de escuchar las valoraciones de los jueces. Y como era de esperar, la pareja expulsada ha sido la de la empresaria y la ex modelo italiana.