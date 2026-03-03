'DecoMasters' sorprende con sus concursantes repescados en TVE y despide a su pareja más polémica

TVE ha emitido este lunes la sexta entrega de 'DecoMasters'. Un programa muy especial porque ha vivido la repesca de una de las parejas eliminadas y una nueva expulsión.

Antes de arrancar la primera prueba, los jueces les pedían a las parejas que diseñaran un centro de mesa con flores en diez minutos. Y las dos parejas que mejor lo hacían eran Samanthay Colate Vallejo-Nágera y Belén López y Raquel Meroño siendo las actrices la mejor de las dos.

Después, llegaba la prueba por equipos en la que los decoradores se enfrentaban a uno de los retos más especiales: redecorar doa bares. Carlos, propietario de La Lata, les daba libertad total para redecorar el local, siempre que utilizaran colores neutros o cálidos y sustituyeran el suelo. Por su parte, Ángel pedía para La terraza de Casi un interior con un aire clásico, pero con un toque rústico. Cada equipo tení un presupuesto de 6.000 euros para desarrollar un proyecto que combinara estética y confort.

Belén y Raquel decidían redecorar La lata mientras que Samantha y Colate contaban con el privilegio de poder elegir con qué compañeros no querían trabajar. Lo que ninguno de los capitanes se esperaba es que iban a contar con ayuda porque llegaba la esperada repesca. Así, Lucía y Palito Dominguín, Eduardo Casanova y Canco Rodríguez, King Bru y Andrea trataban de conseguir una segunda oportunidad sumándose a cada equipo. Otra que volvía era Antonia Dell'Atte, aunque con una nueva compañera debido a la baja de María Zurita y luchaba por volver a 'DecoMasters' con Fiona Ferrer.

Antonia Dell'Atte y Fiona Ferrer, pareja repescada

El equipo liderado por Belén y Raquel hacía un gran trabajo aunque no hacían caso a las ideas de Fiona ni a la de los jueces para cabreo de Asraf Beno, que pedía seguir al jurado por encima de las jefas. Pero si había un equipo que no hacía lo que Lorenzo Castillo y Marta Riopérez les habían aconsejado ni tampoco hacían del todo caso a lo que Fiona Ferrer también había propuesto ni a lo que Carlo Costanzia opinaba.

Finalmente, los jueces junto a Nacho García de Vinuesa, especialista en restaurantes y locales de ocio con más de 25 años de trayectoria, decidían que el equipo ganador era el liderado por Belén y Raquel por haber hecho un buen trabajo porque el de Samantha y Colate no les habían hecho ni caso y habían apostado por un proyecto que era más acorde a un colmado que a un bar.

Gana el equipo de Raquel y Belén 🥳👯‍♂️#DecoMasters pic.twitter.com/yg09ztAuFA — DecoMasters (@decomasters_es) March 2, 2026

Mientras que con la repesca, Lorenzo y Marta sorprendían al amunciar que ni King Bru y Andrea ni Lucía y Palito Dominguín, pese a ser una de las favoritas, optaban a volver al programa. De modo que todo estaba entre Edu Casanova y Canco Rodríguez y Antonia Dell'Atte y Fiona Ferrer siendo las segundas las que ganaban la repesca pese a que la italiana no había hecho nada.

Samantha Vallejo-Nágera y Colate, nuevos expulsados de 'DecoMasters'

Después, llegaba la prueba de expulsión en la que Samantha y Colate, los Gemeliers y Mar Flores y Carlo Costanzia se enfrentaban al reto de tener que redecorar tres cocinas al gusto y petición de tres clientes con tres presupuestos distintos: 3.000, 4.000 y 6.500 euros siendo Mar y Carlo quienes podían elegir en qué cocina trabajar cada pareja.

Y tras el duro trabajo y la valoración de los jueces y de las diseñadoras de interiores Lluïsa Deulonder y Chone de la Sotilla, llegaba el momento de conocer el veredicto. Tras ello, Lorenzo Castillo y Marta Riopérez anunciaban que la pareja que más les había sorprendido era la de Dani y Jesús Oviedo porque habían hecho un trabajo prácticamente perfecto y al gusto de su cliente y habían gastado solo 2.600 de los 4.000 euros con los que contaban.

Finalmente, llegaba la hora de saber qué pareja iba a ser la nueva expulsada de 'DecoMasters' y Lorenzo Castillo desvelaba que eran Samantha Vallejo-Nágera y Colate quiénes tenían que abandonar el programa de TVE. "Nos da mucha pena pero había muchos errores", le decía el juez. "Nosotros estamos muy contentos con nuestro diseño y trabajo", le contestaba Samantha enfrentándose junto a su hermano al jurado.