Samantha Vallejo-Nágera sigue ganando cuota en Atresmedia tras su marcha de RTVE y debuta en su gran formato de entretenimiento

Si bien a principios de año Samantha Vallejo-Nágera anunció su salida de 'MasterChef' tras casi 13 años al frente del formato para centrarse en otros proyectos alejados de la pequeña pantalla, este viernes, 8 de mayo la chef vuelve a colocarse ante las cámaras. El antiguo rostro de RTVE protagonizará su debut sobre el escenario de 'Tu cara me suena 13' este viernes como estrella invitada de la cuarta gala del concurso en Antena 3.

Con su marcha del exitoso talent de cocina de La 1, Marta Sanahuja, más conocida como Delicious Martha en redes, tomó su relevo en el panel de expertos junto a Pepe Rodríguez y Jordi Cruz durante esta nueva edición de cocineros anónimos. Poco después de oficializar su salida, Vallejo-Nágera pasó por 'El Hormiguero' de Pablo Motos para pronunciarse largo y tendido sobre todos los detalles de su marcha.

Samantha Vallejo-Nágera debuta este viernes en el escenario de 'Tu cara me suena 13' como Concha Velasco

Y este viernes, Antena 3 volverá a ser el escenario de su nuevo avistamiento televisivo, pues esta semana será la invitada especial de la cuarta gala de 'Tu cara me suena 13'. Y es que cada semana, tras disfrutar de los números de los nueve concursantes, un rostro conocido pasa por el clonador para deleitar a la audiencia con una imitación. En este caso, Samantha Vallejo-Nágera tendrá que meterse en la piel de Concha Velasco hacia el final de la gala.

"Me encanta la tele. He cumplido una etapa increíble y ahora quiero nuevos proyectos. Tengo millones de cosas que hacer en la vida", aseguró la televisiva durante su encuentro con Pablo Motos. Cabe recordar que, tras anunciarse su salida de 'MasterChef', la chef continuó en la programación de La 1 como concursante de 'DecoMasters', el reality de decoración de TVE producido por Shine Iberia que finalizó con Mar Flores y su hijo Carlo Costanzia como ganadores.

"Por fin llegó mi momento, llevo toda la vida esperando este momento" anuncia Samantha Vallejo-Nágera al inicio de su actuación, que podrá disfrutarse en abierto este viernes en Antena 3. Y, teniendo en cuenta su entusiasmo al pisar el escenario de 'Tu cara me suena', puede que su versión de 'Una chica ye-yé' haya abierto la puerta para una potencial participación en futuras ediciones del exitoso formato, que continúa liderando en su franja cada viernes.