Aluvión de críticas a Samantha Vallejo-Nágera por su accidentado debut en 'Tu cara me suena' como Concha Velasco: "Hora de cambiar de canal"

Como cada semana, estrellas invitadas ponen el broche final a las galas de 'Tu cara me suena 13' ofreciendo su mejor imitación tras las actuaciones de todos los concursantes. Y durante la cuarta entrega de esta edición en Antena 3, Samantha Vallejo-Nágera ha sido la invitada de honor, protagonizando un número como Concha Velasco y un debut en el concurso de imitaciones que ha descrito como "cumplir un sueño".

Transformada en una versión ochentera de Concha Velasco, con chupa de cuero, guantes y gafas de sol, la que fue jueza de 'MasterChef' descendió las escaleras del programa proclamando su entusiasmo tras pasar por el clonador. "Por fin llegó mi momento, llevo toda la vida esperando este momento", sentenció antes de arrancarse con su atropellada versión de 'Chica ye ye', que suscitó algún que otro comentario incluso por parte del presentador.

Las redes dictan sentencia al debut de Samantha Vallejo-Nágera en 'Tu cara me suena 13' ante su posible fichaje en la próxima edición

"No dejes el catering... Ha habido un momento en el que no te has enterado de 'no te quieres enterar', se te ha olvidado", le sugirió Manel Fuentes en tono de broma tras la accidentada actuación, en la que Samantha Vallejo-Nágera tuvo problemas para seguir la letra y moverse por el escenario. "No llegaba con el aire, es un tema de ahogo", lamentó la chef entre risas antes de enfrentarse al jurado.

"¿Cómo quieres llamar a esta actuación? La intención no ha sido mala, pero creo que ha habido ciertos ingredientes que no terminan de encajar en esta ensaladera, pero la intención ha sido buena", ha señalado con sorna Florentino Fernández mientras la invitada reiteraba el sueño cumplido que suponía encontrarse sobre ese escenario. "Yo he soñado toda la vida con estar aquí, o en el karaoke, donde sea cantando, si tú lo sabes", desveló sonriente.

Fue entonces cuando el miembro del jurado mostró una placa en la que dejaban claro que buscan su fichaje para 'Tu cara me suena 14'. "¡Por fin llega mi momento! Yo ya lo he dicho, he estado jueza en otro programa solo para llegar aquí", celebró Samantha Vallejo-Nágera. Sin embargo, su debut en el concurso de imitaciones ha producido un efecto contrario en redes, donde los espectadores del programa se han mostrado muy críticos con el espectáculo "amateur" del antiguo rostro de RTVE.

Hora de volver a cambiar de canal otra vez #TCMS4 — María (@sonia16306123) May 8, 2026

Samantha de masterchef a dar el canto #TCMS4 — Adassa🇮🇨 💕 (@Adassa20paCa) May 8, 2026

¿La reina de los fogones? La reina de los gritos de loca, será. #TCMS4 — Verónica Lis (@nelvelis) May 8, 2026

Podemos quitar a Samantha y su nepobabysmo de mi pantalla por dios.#TCMS #TCMS4 — Drako1909's Fabolous Adventure (@Drako1909) May 8, 2026

De verdad que Samanta no sabe caminar con tacones #TCMS4 — Danivision (@dani_visiiion) May 8, 2026

Horripilante Samantha

Bueno

Al nivel de la Gala#TCMS4 — Mamenmetieneloka. Sra. de González (@natafonso68) May 8, 2026

Por favor, esta mujer que no haga una edición entera, eh? #TCMS4 — Verónica Lis (@nelvelis) May 8, 2026

Me duelen los oidos, Samantha callate y vuelve al agujero que te hubieras metido tras Master Chef por dios.#TCMS #TCMS4 https://t.co/uYVm1567jF — Drako1909's Fabolous Adventure (@Drako1909) May 8, 2026

Oye pues muy bien Samantha, no? Pues NO



#TCMS4 — Manu 🏳️‍🌈✈️💜 (@Zootografiando) May 8, 2026

Samantha Vallejo-Nagera NO tiene que estar en ninguna edición de tu cara me suena #TCMS4 — Fati (@fati_tinoco) May 8, 2026

He visto borrachos en karaokes con más sentido del ritmo que Samantha #TCMS4 — Kache (@Kache) May 8, 2026

Samantha parece que este en el karaoke a las 3 de la mañana y con 7 cubatas encima.

Vergüenza ajena absoluta 🤦🏻‍♀️ #TCMS4 — 🕸️🎃💀Spooky Silvia💀🎃🕸️ (@AstridLovegood) May 8, 2026

Le pueden dar el 3 a Samantha?#TCMS4 — Biyiner y Auroner a prueba de funas 🤡😈 (@VaneB_99) May 8, 2026

Pues Samanta te podías haber quedado esperando, pero para siempre! Qué horror! No entras a tiempo, no te sabes la letra… Que ya es decir para esta canción que se la sabe hasta mi gato y además me caes mal! Ala, maja… Sigue dándole a las tartitas! #TCMS4 — Innisfree🍀 (@martatrevi2) May 8, 2026

No se le puede faltar así el respeto a Concha Velasco #TCMS4 — Especie protegida (@DavidToms112696) May 8, 2026