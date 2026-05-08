Manel Fuentes revela los mayores secretos del rodaje de 'Tu cara me suena', con una "grabación pirata" jamás emitida

'Tu cara me suena' se ha convertido en uno de los programas por excelencia de Antena 3. Pese a llevar 13 temporadas a sus espaldas, sigue siendo uno de los formatos más exitosos de la cadena. Su presentador, Manel Fuentes, ha visitado este jueves 7 de mayo el podcast 'A las bravas' para hablar de esta decimotercera edición.

El catalán ha destripado algunas anécdotas detrás de las cámaras, con Yolanda Ramos como protagonista de muchas de ellas. Tal y como ha recordado Manel Fuentes, hubo una ocasión en la que tenía que anunciar a qué ONG le otorgaba los 3.000 euros: "Es tan insuperable que no se pudo ni contar ni ver". Y es que la cómica "gastó siete minutos" en la quinta edición por numerosos ataques de risa que le impedían decir el nombre de la organización elegida para donar su premio: "Es una grabación pirata que circula por ahí".

En otras ocasiones, se vieron obligados a repetir una actuación. "Solo se han repetido tres actuaciones", asegura Manel. Una de ellas fue el desternillante número de Yolanda Ramos imitando a Pipi Calzaslargas, algo que también ocurrió en otra edición, aunque el presentador no recuerda en cuál: "No recuerdo con quién, pero fue en la edición dos o tres". También ha recordado la vez en la que Melody paró en directo una actuación: "Es el único caso donde un artista ha dicho: 'Un momentito, hasta aquí'".

Fue en la tercera edición de 'Tu cara me suena', cuando la artista sevillana se metió en la piel de Alesha Dixon, interpretando el tema 'The Boy Does Nothing'. En un momento dado, la concursante aseguró que había un problema con la pista de audio, motivando que el programa paralizase la actuación para así poder comenzar de nuevo. Pese a este fallo técnico, Melody acabó proclamándose la ganadora de la noche.

El momento "más bestia" de Manel Fuentes en televisión

En otro orden de cosas, Manel Fuentes ha recordado su experiencia "más bestia" en la pequeña pantalla. Ocurrió cuando trabajaba en las mañanas de Catalunya Ràdio. En aquella época, se tenía que levantar a las 04:00 horas, puesto que el programa se emitía entre las 06:00 y las 12:00 hora. Según cuenta el presentador, "Tinet Rubira, de Gestmusic, me llamó a las diez de la mañana y me dijo 'Paula Vázquez se ha puesto enferma y esta noche tenemos un directo de 'El número 1'".

Aunque no había visto nunca el talent musical emitido en Antena 3 entre 2012 y 2013, el comunicador hacindo gala de su profesionalidad aceptó ponerse al frente de la gala ante la ausencia de su presentadora: "Inconscientemente, dije sí, pero no conocía ni el nombre de los concursantes. Llegó el momento y salió bien. Eso marcó mi devenir en la casa y en muchos sitios".

Durante la conversación, Manel Fuentes también habló sobre el radical cambio físico que llevó a cabo para protagonizar la porta de Men's Health, un proceso que resultó ser muy exigente: "El 80% para conseguir ese cuerpo es no comer". Según explica, redujo drásticamente la ingesta de agua en los días previo a la sesión fotográfica.