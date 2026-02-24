Incredulidad en 'DecoMasters' con la expulsión de dos favoritas indiscutibles de la edición en RTVE

La 1 ha emitido este lunes la quinta entrega de 'DecoMasters' en la que se ha dicho adiós a una nueva pareja tras la salida de Eduardo Casanova y Canco Rodríguez la semana pasada.

Para arrancar el programa, los jueces pedían a las parejas que montaran una mesa en el menor tiempo posible. Los ganadores tendrían una ventaja en la primera prueba de la noche y al final eran los Gemeliers los que menos tardaban.

Después, las parejas se enfentaban al encargo más ambicioso hasta la fecha: redecorar los halls de dos de los hoteles de la cadena Room Mate de Kike Sarasola. Para ello, contaban con la colaboración de los decoradores de interior Tomás Alía y Germán Álvarez, que se encargaban de los diseños de cada lobby y de elegir los dos equipos.

En el equipo del Hotel Oscar, el equipo formado por los Gemeliers, Carlo y Mar Flores, Samantha y Colate Vallejo-Nágera y Lucía y Palito Dominguín se encontraban con muchos problemas pues no seguían lo que Tomás Alía les había dicho y los jueces les pedían que s olvidaran y siguieran sus consejos y los del diseñador.

Mientras, en el Hotel Alicia, el equipo formado por Isa Pantoja y Asraf Beno, Belén López y Raquel Meroño, Eduardo Navarrete y Terremoto de Alcorcón formaban un gran tandem y hacían un buen trabajo siguiendo las directrices de Germán Álvarez.

Finalmante, ambos equipos conseguían hacer un gran trabajo convenciendo de lleno a Kike Sarasola. Y aunque Lorenzo Castillo y Marta Riopérez felicitaban a los dos por el buen trabajo anunciaban que el equipo ganador era el del Hotel Alicia y por ende el del Hotel Óscar se enfrentaría a la prueba de eliminación.

Lucía y Palito Dominguín, expulsadas de 'DecoMasters'

Después, las cuatro parejas que se jugaban la eliminación se enfrentaban a un nuevo reto: redecorar un espacio 3 en 1: salón, cocina y comedor de cuatro apartamentos siguiendo las indicaciones Daniel, Zaira, Carlos y David, vecinos y propietarios de viviendas similares con un presupuesto de 2.000 euros. Como habían sido las mejores de su equipo, Lucía y Palito contaban con la ventaja de elegir qué apartamento redecoraría cada pareja.

En esta prueba, los jueces contaban con la ayuda de las diseñadoras de interiores Mercedes Peralta y Mercedes Valdenebro, creadoras del estudio Las 2 Mercedes. Y todos llegaban a la conclusión de que en su mayoría las parejas habían hecho un buen trabajo siendo Mar Flores y Carlo Costanzia los que habían hecho un espacio perfecto y siguiendo 100% las directrices de su cliente y cumplían con el presupuesto al gastar 2.065 euros.

Otra pareja que había hecho un gran trabajo era la formada por Jesús y Daniel Oviedo siguiendo bien las directrices de su cliente y su mascota. Y en presupuesto también habían cumplido al gastar 1975 euros.

Finalmente, la expulsión estaba entre Lucía y Palito, después de no seguir bien los deseos de su cliente, y Samantha y Colate, quienes si cumplían con el presupuesto. Y Lorenzo Castillo terminaba anunciando que la pareja expulsada de 'DecoMasters' era la formada por Lucía y Palito, a pesar de ser de las grandes favoritas del programa.

Una expulsión que rompía a Palito Dominguín y muchos de sus compañeros como Carlo y Mar Flores y los Gemeliers. "En este programa hemos hecho de verdad amigos", confesaba Lucía. "Me he sentido muy querida, no tengo que tener miedo de sacar lo que quiero sacar. Hemos hecho un gran trabajo salvo la cagada de hoy", apostillaba Palito. Y antes de marcharse decían que sus ganadores eran Mar y Carlo. Eso sí, la pareja, que era una de las favoritas para la victoria podría volver la semana que viene en la repesca.