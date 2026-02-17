'DecoMasters' expulsa a una de las parejas más queridas en su gala más tensa en TVE

Tras la expulsión de Kin Bru y Andrea la semana pasada, 'DecoMasters' ha encarado esta semana su cuarta entrega en La 1 de TVE con una nueva expulsión en una gala llena de mucha tensión.

Para arrancar la noche, Patricia Montero y los jueces citaban a los decoradores en un lugar muy especial: la sede de la Fundación Balia por la infancia, en Madrid para llevar a cabo una prueba solidaria en la que los dos equipos tenían que redecorar tres estancias de sus instalaciones, que acogen tanto a adultos como a niños y a jóvenes: la biblioteca, el aula multidisciplinar donde se realizan diversas actividades y el teatro.

Pero como en cada entrega, antes de empezar los decoradores se enfrentaban a un mini reto en el que tenían que conseguir un color mostaza. Y las dos mejores parejaa eran Lucía Dominguín y su hija Palito y Eduardo Navarrete y la Terremoto de Alcorcón. Madre e hija tenían la oportunidad de elegir a las otres tres parejas con las que iban a trabajar mientras que el diseñador y la vedette podían elegir qué estancia iban a redecorar.

El equipo de Palito y Lucía Dominguín gana la primera prueba

Finalmente, Lucía Dominguín y Palito junto a Carlo Costanzia y Mar Flores, los Gemeliers y Samantha Vallejo-Nágera y Colate tenían que trabajar en el aula y en la biblioteca siendo madre e hija las capitanas del equipo elaborando un trabajo exquisito en el que Palito conseguía sacar adelante toda su brillantez como pintora y artista diseñando paredes con montañas.

Mientras que el otro equipo, liderado por Edu Casanova y Canco Rodríguez, se enfrentaban a un gran problema y es que los jueces les cambiaban todo su plan inicial pues no les convencían los colores elegidos para redecorar el teatro. Por tanto eso les hacía retrasarse en el trabajo. Encima tenían un aspirante que estaba perezoso y rebelde como Eduardo Navarrete, a quién Lorenzo Castillo le echaba un fuertr rapapolvo por su actitud pasiva y por no hacer caso a sus directrices.

Finalmente, Lorenzo Castillo y Marta Riopérez junto a la muralista Johina García-Concheso evaluaban los trabajos de ambos equipos y tomaban una decisión. Tras poner por las nubes al equipo liderado por Palito y Lucía Dominguín y cuestionar algunas de las decisiones del equipo de Edu Casanova y Canco Rodríguez anunciaban que el equipo de madre e hija ganaban la prueba mientras que el de los actores de 'Aída' tendría que enfrentarse a eliminación.

El equipo de Lucía y palito ganaaaaa 🥳💖#DecoMasters pic.twitter.com/ZouJAHjdEN — DecoMasters (@decomasters_es) February 16, 2026

La tensión estalla entre Asraf y Raquel Meroño

Tras ello, Eduardo Casanova y Canco Rodríguez, Isa Pantoja y Asraf Beno, Belén López y Raquel Meroño y Eduardo Navarrete y la Terremoto de Alcorcón se enfrentaban a una nueva prueba de eliminación en la que tenían que redecorar cuatro baños de la casa de Iñigo, que les pedía diferentes diseños al gusto de toda su familia con 1500 euros de presupuesto.

Antes de empezar se producía un fuerte enfrentamiento entre Raquel Meroño y Asraf Beno a raíz de que Eduardo Casanova y Canco Rodríguez le entregaran el baño principal a las actrices en lugar de a la hija de Isabel Pantoja y su marido que también lo querían. "Estás jugando muy feo Raquel y eso no se hace, hay que ser generoso con todos", le soltaba Asraf a la actriz.

Las cuatro parejas lograban sacar adelante sus trabajos en mayor o menor medida según valoraba el jurado junto a la diseñadora de interiores, Cristina Colonques. Pero si había una pareja que les encandilaba con su resultado asegurando que habían creado un baño de revista era el de Eduardo Navarrete y Canco Rodríguez y además se ajustaban al presupuesto.

También Raquel Meroño y Belén López conseguían salvarse gracias a su baño, aunque Lorenzo Castillo les decía que empezaban a see miy previsibles y que querían ver evolución y riesgo en ellas. Y tras pasarse de presupuesto la semana pasada esta vez se quedaban al borde de los 1.500 euros.

Canco Rodríguez y Edu Casanova, segunda pareja expulsada de 'DecoMasters'

De esa manera, la expulsión estaba entre Eduardo Navarrete y Canco Rodríguez, que se pasaban de presupuesto en 500 euros y cometían algunos errores, así como Isa Pantoja y Asraf Beno, a quienes les faltaba tiempo y rematar al ser el baño más grande y aunque se pasaban en 80 euros estaban al margen de lo permitido. Tras ello, Lorenzo Castillo anunciaba que la segunda pareja expulsada de 'DecoMasters' era la formada por Canco y Edu Casanova.

"Nos encanta la creatividad pero bien ejecutada", les decía el juez. "Estoy tan feliz por haber hecho este programa y me hace muy feliz haberlo hecho con Canco y haber aprendido tanto", reconocía Casanova. "Yo le quiero dar las gracias a Edu. Eres el genio hidalgo", le decía por su parte Canco a su compañero.