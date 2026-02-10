Esta es la primera pareja expulsada de 'DecoMasters' tras su salvación in extremis la semana pasada en TVE

Después del abandono de María Zurita y Antonia Dell'Atte la semana pasada por los problemas de espalda de la primera, 'DecoMasters' ha emitido este lunes su tercera entrega en el prime time de La 1 en la que se ha dicho adiós a la segunda pareja de la edición.

En esta ocasión, los participantes de 'DecoMasters' han puesto rumbo a Benajarafe, en el corazón de la Costa del Sol, donde los equipos tenían que decorar dos chiringuitos de playa. Pero antes para seleccionar a los equipos, los jueces les pedían que redecoraran unas alfombras para obtener un beneficio en la competición.

Y finalmente las cinco mejores parejas eran Carlo Costanzia y Mar Flores, Isa Pantoja y Asraf Beno, Samantha Vallejo-Nágera y Colate, Lucía Dominguín y Palito y King Bruno y Andrea teniendo el privilegio de formar el equipo que contaba con una pareja más y que podía elegir qué chiringuito redecorar.

Carlo Costanzia y Mar Flores, capitanes del equipo ganador

En esta primera prueba, los famosos de 'DecoMasters' han tenido que renovar por un lado, La Brisa, el chiringuito de Elisabeth, que pedía mantener la esencia y los colores azul y blanco restaurando la pérgola y tenían además que instalar un nuevo césped artificial y crear más zonas de sombra. Era el proyecto elegido por los ganadores de la prueba de las alfombras.

Mientras que el equipo de los perdedores tenía que restaurar La Negra, el chiringuito de Mariví, que les pedía mantener la decoración alternativa con un toque tribal y guiños a África con una barra más integrada que reforzara la comodidad y el carácter del local. El jurado les recomendaba que aprovecharan los recursos naturales, como la luz y las vistas, y que sacaran el máximo partido a su creatividad.

Ambos equipos tenían que ser muy cautelosos con el presupuesto de 12.000 euros porque si se salían de él y lo superaban, los capitanes irían a la prueba de eliminación aunque se salvaran. Y como cada semana, para elegir a los líderes, las parejas votaban el mejor de los proyectos siendo los elegidos esta semana Carlo Costanzia y Mar Flores y los Gemeliers.

En el equipo de Carlo y Mar todo parecía bajo control aunque Samantha Vallejo-Nágera mandaba más de la cuenta después de que el capitán le dijera que era su mano derecha sabiendo que le iba a costar domarla. Pero pese a todo, todos hacían un gran equipo y conseguían sacar adelante el proyecto sin ningún problema.

Mientras que en el equipo de Los Gemeliers si que había alguna rencilla entre Eduardo Navarrete con Edu Casanova y con Belén López. Pero pese a esos desencuentros, también conseguían sacar adelante el proyecto ideado por los hermanos Oviedo manteniendo la esencia del chiringuito. Y gracias a la Terremoto de Alcorcón lograban no pasarse del presupuesto y se quedaban a poco menos de doscientos euros.

Finalmente, Lorenzo Castillo, Marta Riopérez y Alejandra Pombo, una de las profesionales más demandadas para diseñar establecimientos de hostelería con estilo propio decidían que el equipo ganador de la primera prueba era el liderado por Carlo Costanzia y Mar Flores. Eso sí, como King Bruno y Andrea Sánchez tenían que ir a la prueba de eliminación tras pasarse con el presupuesto la semana anterior podían salvar a una pareja del otro equipo y ambos decidían salvar a Edu Casanova y Canco Rodríguez.

El equipo de Mar y Carlo gana la primera prueba por equipos 🥳 #DecoMasters pic.twitter.com/rD5kuGbdAA — DecoMasters (@decomasters_es) February 9, 2026

La gran pelea de los Gemeliers con King Bru y Andrea y el rifirrafe de Navarrete y la Terremoto

Después, las cuatro parejas que se jugaban la expulsión en 'DecoMasters' se quedaban en Málaga porque la prueba consistía en convertir apartamentos junto al mar, usados como segunda residencia en el municipio de Benahavis, en auténticos templos del descanso. Así, los Gemeliers, Raquel Meroño y Belén López, Terremoto de Alcorcón y Eduardo Navarrete y King Bruno y Andrea tenían que seguir las directrices de Cristina, Nicolás, Peter y Marjoleine, los clientes, que les pedían una nueva vida al salón y al dormitorio de estos apartamentos que sufren de humedad y exceso de sol, con un presupuesto de 1.500 euros por apartamento.

Nada más empezar la prueba se producía la que es posiblemente la pelea más descomunal de 'DecoMasters' después de que los Gemeliers se enfrentaran con King Bruno y Andrea Sánchez por robarles la pintura que ellos habían elegido. Después de discutir, Daniel y Jesús Oviedo no dudaban en soltar una pulla a sus compañeros al acusarles de haberse dejado manipular por Edu Casanova y Canco Rodríguez a la hora de salvar. Una acusación que a la influencer no le hacía ninguna gracia y que llevaba a que terminara teniendo un momento de gran hundimiento.

Y si la tensión de la prueba no había sido suficiente, Eduardo Navarrete y la Terremoto de Alcorcón también tenían un pequeño desencuentro en plena prueba. "Veníamos de una serie de malentendidos de un desfile que tuvimos en Torrevieja, yo me pongo como un gato y no contesto como debo porque estoy en tensión. Yo tengo una paciencia infinita y ella también pero va a saltar", reconocía el diseñador.

King Bruno y Andrea, segundos expulsados de 'DecoMasters'

Tras concluir los trabajos llegaba el momento de la valoración de los jueces de 'DecoMasters' con la ayuda de la diseñadora de interiores Patricia Bustos. Y si había una pareja que recibía bastantes críticas era la formada por King Bru y Andrea porque se habían pasado con los colores y con la decoración mientras que el resto recibían en mayor o menor medida buenas valoraciones. También los clientes quedaban bastante contentos salvo la de King Bru y Andrea que no terminaba de convencerle la habitación.

Finalmente, Lorenzo Castillo y Marta Riopérez daban su veredicto y de primeras les llamaban la atención por los líos que se traían con los robos en las compras. Tras ello anunciaban que la mejor pareja de la prueba era la formada por Raquel Meroño y Belén López aunque les llamaban la atención porque habían superado con creces el presupuesto con 2.500 euros y que se jugarán la expulsión la semana que viene. También los Gemeliers se libraban de la eliminación y habían superado solo el presupuesto en 14 euros.

De esa forma, los expulsados estaban entre Eduardo Navarrete y la Terremoto de Alcorcón y King Bru y Andrea. Pero los jueces decidían que la segunda pareja en abandonar 'DecoMasters' era la de los influencers después de que la semana pasada se salvaran in extremis por el abandono de María y Antonia.