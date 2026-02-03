La primera expulsión de 'DecoMasters' da un giro de guion con la salida forzosa de dos concursantes en TVE

Tras el estreno de 'DecoMasters' la semana pasada y sorprender a los concursantes con la no expulsión, este lunes La 1 ha emitido la segunda entrega de su nuevo talent de decoración en la que se ha vivido la primera expulsión de la edición.

En la primera prueba de la noche, las diez parejas de famosos volvían a dividirse en dos equipos. En esta ocasión, los jueces les pedían que cogieran una foto suya y la pusieran en un marco decorado en solo cinco minutos. Las cinco mejores parejas formarían un equipo y las otras cinco el otro.

Tras ello, llegaba el momento de conocer en qué consistía la prueba y los concursantes de 'DecoMasters' recibían a Marisa y Sandra, las clientas que solicitaban un cambio en la decoración de sus terrazas con propuestas muy diferentes. Una de ellas pedía renovar la zona exterior de su casa con una nueva pérgola, un huerto reformado y césped natural rehabilitado; mientras que la otra proponía colocar una barra de bar, instalar césped artificial, eliminar la valla que separa la piscina y crear una zona chill out.

Como la semana pasada, en cada equipo las parejas tenían que diseñar sus propuestas. Y las parejas ganadoras y por tanto seleccionadas como capitanes eran las formadas por Samantha Vallejo-Nágera y su hermano Colate y los amigos e influencers King Bru y Andrea.

En el equipo de Samantha Vallejo-Nágera era ella la que llevaba la voz cantante sin que su hermano Colate dijera ni pío y con todos sus compañeros accediendo a sus peticiones. Tan solo los Gemeliers vivían un momento de tensión cuando Dani Oviedo quería encargarse del césped pero tenía un pequeño rifirrafe con Asraf Beno.

Mientras que el equipo de Kyng Bru y Andrea tenía grandes problemas pues la pareja de influencers eran incapaces de domar a algunos de los miembros. De hecho se vivía un fuerte enfrentamiento entre el capitán y Eduardo Casanova, que trataba de hacer lo que él quería. De hecho, el actor terminaba abandonando mientras que el influencer se derrumbaba.

Los dos equipos tenían algunos problemas para poder llevar a cabo las ideas que tenían en la cabeza pero finalmente conseguían sacar adelante el trabajo consiguiendo que las dos clientas quedaran encantadas con el resultado. Mientras que los jueces, Lorenzo Castillo y Marta Rupérez junto a Fernando Martos, uno de los paisajistas más reconocidos de España decidían que el equipo ganador era el liderado por Samantha Vallejo-Nágera y su hermano Colate. Eso sí como volvían a superar el presupuesto de 5.000 euros, ambos tenían que ir a eliminación junto al otro equipo. Eso sí, los jueces les daban la oportunidad de salvar a una pareja y decidían que fueran Lucía y Palito Dominguín.

María Zurita y Antonia Dell'Atte abandonan 'DecoMasters'

Después, los concursantes del equipo perdedor y Samantha y Colate se enfrentaban a la segunda prueba de eliminación de 'DecoMasters'. En esta ocasión, no tenían clientes porque el encargo era decorar a su gusto cinco lofts de reciente construcción. Por tanto, las propias parejas tenían que inventarse al cliente y crear el loft a su gusto. Eso sí teniendo en cuenta que eran 30 metros cuadrados y que solo tenían 3.000 euros de presupuesto.

Tras ver cada propuesta con ayuda de la arquitecta e interiorista de origen italiano Teresa Sapey, llegaba el momento de la valoración de los jueces. Lorenzo y Marta anunciaban que la pareja que más les había sorprendido por haber hecho un proyecto muy pensado y muy bien realizado eran Eduardo Casanova y Canco Rodríguez y habían prácticamente clavado el presupuesto con 3.059 euros y por tanto ambos se libraban de la expulsión.

Las otras dos parejas que también habían sorprendido a los jueces eran Mar Flores y Carlo Costanzia y Samantha y Colate Vallejo-Nágera. En el caso de la madre y el hijo además habían gastado solo 2.970 euros así que se habían reñido al presupuesto. También los hermanos volvían a demostrar que hacen un buen equipo y esta vez se quedaban al borde con 2.990 euros después de haber derrochado mucho en la prueba anterior.

De esa manera, la primera expulsión de 'DecoMasters' estaba entre María Zurita y Antonia Dell'Atte y King Bru y Andrea. Ambas parejas se habían pasado además del presupuesto y con creces. La primera en 500 euros y la segunda en 1.400 euros.

Justo antes de conocer la decisión de Lorenzo Castillo y Marta Rupérez, María Zurita anunciaba que tiene que abandonar el programa porque no puede continuar por sus problemas de espalda. "Quiero comunicaros que lamentablemente la espalda no me deja seguir en el programa y me tengo que ir", anunciaba la concursante dejando en shock a todos sus compañeros. "¿Qué quieres abandonar María?", reaccionaba por su lado Lorenzo Castillo. "No estoy a la altura, me duele muchísimo y no puedo continuar", insistía ella. "La salud es lo primero. Lo ha contemplado mucho y no puede", apostillaba su compañera Antonia. "Es que no quiero pasar por quirófano otra vez", añadía María.

¿Cómoooooooo? María tiene que abandonar por motivos de salud 💔 #DecoMasters pic.twitter.com/9IQnJrZN3r — DecoMasters (@decomasters_es) February 3, 2026

"María solo puedo decirte que nos da mucha pena que abandonéis. Y Andrea y Bruno después de esta sorpresa os libraís de la expulsión. Pero una cosa que quede clara por el abandono de María y Antonia, no por mérito propio porque vosotros seríais los expulsados. Espero que entendáis el aviso y os toméis este giro de guion como la gran oportunidad que se os está dando", terminaba diciendo Lorenzo Castillo advirtiendo además a la pareja de que la semana que viene irán directamente a eliminación por haber sobrepasado el presupuesto.

Antonia y María se van, pero King Bru y Andy se salvan 💛 #DecoMasters pic.twitter.com/lwfPC41FWC — DecoMasters (@decomasters_es) February 3, 2026