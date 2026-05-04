'Valle Salvaje', avance capítulo del martes 5 de mayo: el secreto de Victoria y las preguntas sobre el parto de Adriana

'Valle Salvaje' regresaba este lunes a la parrilla de La 1 después del obligado parón en su emisión el pasado viernes con motivo del festivo nacional por el día del Trabajo.

En el próximo capítulo de 'Valle Salvaje', José Luis le recuerda a Atanasio que es él quien le paga al retrasarse con la entrega del informe que le pidió por culpa de lo sucedido con Matilde.

Mientras, Benigna le dice a Matilde que tiene demasiado miedo y que eso es lo que en muchas ocasiones atrae las desgracias. Paralelamente, Atanasio trata de saber qué lleva el bebedizo que le ha recomendado a su mujer y qué plantas utilizó.

Victoria le deja claro a su sobrina Bárbara que su hermana Adriana recibió el trato que se ganó a pulso con su poco respeto hacia ella tras no hacerle caso a ninguna de sus peticiones. Pero además la mujer confiesa un gran secreto.

Braulio le reconoce a su primo Alejo que le está consumiendo llevar tanto tiempo en Valle Salvaje y no haber sido capaz de descubrir quién fue quién mató a su padre y que está obsesionado y eso puede llevarle a culpar a quién no debe. Mientras Enriqueta le suplica a su sobrino que le diga si fue él quién acabó con la vida de su marido.

Leonor no duda en preguntarle a Pedrito por cómo nació María asegurando que para ella es muy importante. ¿Pero por qué tiene tanto interés en saber cómo fue el parto de Adriana?

Don Hernando trata de saber qué recuerda Victoria del ataque a la calesa para intentar pillarla en un renuncio y descubrir si de verdad sabe que él y José Luis estaban detrás del intento de asesinato. Por su parte, Dámaso le reconoce a Mercedes que cuando revele su verdadera identidad va a necesitar su apoyo para proteger a Victoria y que no puede dejarla caer.

Pedrito y María en 'Valle Salvaje'

¿Qué pasó en el último capítulo de 'Valle Salvaje'?

En el último capítulo de 'Valle Salvaje', Enriqueta le pedía a su hijo Braulio que actúe con naturalidad y vuelva a ganarse la confianza de su primo y que finja si es necesario.

Dámaso le confesaba a Mercedes que ha llegado la hora de que todo el mundo sepa quién es en realidad y ella le mostraba su preocupación porque Victoria se convertirá en una mujer sin honra y él insistía en que Victoria odia tanto a José Luis que estará dispuesta a todo.

Mientras, Victoria le recordaba a Mercedes que si su marido Bernardo regresa al Valle en algún momento y ella ha rehecho su vida con Dámaso será con ella con quién se cebe la gente y le dejaba claro que está a su disposición y que deben estar juntas en esto.

Atanasio insistía a Matilde de que alguien ha adulterado el bebedizo para provocarle que pueda perder al bebé que espera tras haber pasado una noche delirando y con pesadillas.

Leonor le contaba a Pepa y Martín lo mal que lo pasó y lo incómodo que fue el interrogatorio de José Luis sobre quién era. Paralelamente, José Luis se encaraba con Rafael por haber escogido a una desconocida joven para cuidar de la pequeña María.

Por su parte, Luisa no dudaba en destacar lo extraño que fue que José Luis le cediera el ducado a Rafael si ahora no aprueba ninguna de sus decisiones. Mientras, Leonor no dudaba en preguntarle a Luisa si ve parecidos entre María y Adriana.

Finalmente, don Hernando se mostraba extrañado ante lo dócil que está Victoria después del accidente y expresaba su preocupación a José Luis de que esté fingiendo y haya descubierto que intentaron acabar con su vida. Y Bárbara le pedía a su tía Victoria que cuente toda la verdad sobre lo que pasó la noche del parto de Adriana y que reconozca por qué la odiaba tanto.