Atresmedia anuncia la fecha de estreno del documental de Jordi Évole y Eduardo Casanova en su programación

Tras estrenarse en la gran pantalla a mediados de abril, el documental producido por Jordi Évole con la historia de Eduardo Casanova y su diagnóstico de VIH a los 17 años como hilo conductor ya tienen fecha de estreno en Atresplayer. Así lo ha anunciado la plataforma, adelantando que 'Sidosa' estará disponible en streaming el próximo 10 de mayo, además de emitirse más tarde en abierto en La Sexta.

El film, producido por Atresmedia en colaboración con Producciones de Barrio, se presenta como una nueva herramienta para luchar contra el estigma social ligado al VIH y la percepción de este enfermedad, utilizando el desgarrador relato del actor de 'Aída' como hilo conductor para visibilizar la realidad de personas que conviven con su diagnóstico.

'Sidosa', el documental de Jordi Évole y Eduardo Casanova, llega a Atresplayer este domingo 10 de mayo

'Sidosa' se adentra en la experiencia de Eduardo Casanova, que descubrió que padecía VIH con tan solo 17 años, y su título es toda una declaración de intenciones. "Igual que los maricones nos hemos apropiado del insulto 'maricón', yo quiero apropiarme de 'sidosa", aseguró el actor sobre este trabajo, que supone su retrato más íntimo y transparente ante la audiencia hasta la fecha.

🎬 #Sidosa llega a #atresplayer este domingo.



El documental producido por Jordi Évole que explora la mirada de Eduardo Casanova sobre el VIH.

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"Vivimos en un momento en el que todo el mundo se desnuda y habla de salud mental, de cáncer… pero nadie habla del VIH. La película fue un aprendizaje. Yo no sabía muchas de las cosas que aparecen, no era consciente", señaló Jordi Évole en una entrevista para elDiario.es sobre la lección que se oculta tras este documental, más que necesario para educar en materia de VIH y luchar contra la desinformación. "Es una enfermedad que se asocia a un mal comportamiento social de la persona que la padece", denunció el periodista.

Así, ha sido el propio Jordi Évole quién ha compartido en sus redes sociales este miércoles el anuncio sobre la llegada de 'Sidosa' a la plataforma de streaming de Atresmedia, adelantando que a partir del próximo domingo10 de mayo los suscriptores de Atresplayer podrán disfrutar del título. Lo que aún queda por descubrir es la fecha en la que el documental se emitirá en abierto en La Sexta como ya anunciaron.