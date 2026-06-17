Nacho Duato denuncia ante Marc Giró en 'Cara al show' el abuso sexual que sufrió de un actor muy famoso: "No podía ni andar"

Nacho Duato ha acudido por primera vez este martes a 'Cara al show' para sincerarse sobre su experiencia en 'Mask Singer' además de adelantar algún que otro detalle sobre autobiografía 'Habla como un hombre'. Y con motivo de la futura publicación, el coreógrafo ha terminado rompiendo su silencio con Marc Giró sobre un grave episodio que vivió cuando tenía 17 años y acababa de mudarse a Madrid a manos de un "actor muy famoso".

"Lo que pasa es que siempre se habla de las mujeres, que abusan de las mujeres, las que han violado... Pero hay abusos también contra los hombres", ha comenzado señalando el bailarín después de explicar que el título del libro que descubrirá al público alguno de los episodios más crudos de su vida responde a una frase que su padre comenzó a decirle desde una edad muy temprana.

Nacho Duato rompe su silencio sobre el abuso y la paliza que sufrió cuando comenzó en el mundo de la danza con 17 años

Así, Nacho Duato se ha sincerado de lleno con Marc Giró sobre sus duros comienzos en la capital. "Cuando yo me mudé a Madrid con 17 años para hacer audiciones y tal, cuando no era un productor o un técnico te querían trincar. Y me han pasado cosas muy desagradables", ha asegurado el coreógrafo, que pese a no querer desvelar detalles sobre algunas de las historias del libro, ha recordado con detalles un episodio de abuso y violencia.

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Nacho Duato se sincera sobre cómo un famoso actor abusó de él cuando comenzaba en la danza con 17 años pic.twitter.com/swVOGHZthB — ✨🕺🏼 Cara al Show con Marc Giró 🦩✨ (@caraalshow) June 16, 2026

"A mí un actor muy famoso que si te lo digo te caes de culo ahora mismo, que ya ha muerto, me cogió y me dijo 'te llevo a casa'. De repente me sube a su casa y empieza a abusar, le digo que no y me empezó a pegar de hostias...", ha desvelado el invitado de 'Cara al show' de este martes, sin querer desvelar el nombre del actor.

A su vez, ha recordado la vergüenza y la impotencia que sintió en aquella época al no tener dónde o quién acudir para compartir lo sucedido. "Entonces me fui de su casa, que no podía ni andar y como no había teléfonos ni nada, no había taxis ni nada... Me quedé en un banco tumbado hasta que por la mañana me descubrieron", ha rememorado Nacho Duato dejando al presentador visiblemente sorprendido.

"Me fui a casa, que yo vivía con una actriz muy famosa y estuve dos días en la cama con compresas, con moratones", ha asegurado el coreógrafo, lamentando la situación de aquellos años. "Claro en esa época no lo podías decir, no te creía nadie. Y a quién se lo dices...", ha insistido el invitado. "Hoy, que tenemos más sensibilidad y más cultura es difícil para muchas mujeres y muchos hombres denunciar las violaciones y la violencia de género", ha señalado el presentador.

"Es siempre lo mismo, el abuso de poder y a parte hacia la gente más joven. Un hombre de 40 años no abusa de uno de 40, yo tenía 17 años, si yo hubiese tenido 24 le pego una hostia", terminaba sentenciando Nacho Duato sobre la historia que repasa de forma más extensa en su autobiografía y que ha paralizado 'Cara al show' por la crudeza de sus declaraciones.