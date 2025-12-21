Paz Padilla filtra su conversación con Buenafuente tras su baja en las Campanadas de TVE

El valiente mensaje de Andreu Buenafuente anunciando que finalmente no presentaría las Campanadas de TVE para proteger su salud mental provocó un aluvión de mensajes de apoyo al humorista. La última en dar su opinión al respecto ha sido Paz Padilla, quien ha desvelado el consejo que le dio tras anunciar que no estaría en la Puerta del Sol el próximo 31 de diciembre junto a su mujer, Silvia Abril.

La que fuera presentadora de 'Sálvame' ha concedido una entrevista a Bluper en la que brinda todo su apoyo a su compañero de profesión. "Andreu es hiperresponsable y él siempre ha sido así. Es un gran profesional, todo se lo toma muy a pecho y, a veces, pues eso, nos cargamos de responsabilidad y nos pesa", reconoce Paz Padilla.

Además, reveló que se puso en contacto con él al conocer la noticia. "Yo el mensaje que le mandé es que esté tranquilo con su gente, rodeado de amor", explica la cómica gaditana. Según ella, esto "es la única manera de sanar el alma, porque a veces el alma pesa y, poquito a poco, con tiempo, él sabrá gestionar esto y pronto estará perfecto y volverá, como hacemos todos", añade.

Y es que, Paz Padilla confiesa que todos tenemos momentos así: "Nadie está libre de eso y es algo muy habitual y, sobre todo, en nuestra profesión, donde a veces nos llenamos de ruido y necesitamos parar y decir: 'Eh, quiero parar, que nada es importante. Ni las Campanadas, ni el trabajo, ni nada'. Lo importante es que tú estés bien".

Tan reflexiva como siempre, habla así sobre la necesidad de descansar. "Los tres cuerpos que dicen: cuerpo físico, mental y espiritual. Si uno de los tres cuerpos se desequilibra, entonces los tres se van a pique", deja claro, antes de mandar un mensaje a Andreu Buenafuente para que se recupere cuanto antes: "Tenemos que tener salud, tenemos que tener la mente tranquila, sin estrés, sin ansiedad y, a nivel espiritual, que también nos ayuda a saber por qué estamos aquí y por qué tenemos que seguir".