Paz Padilla habla del alto precio que pagó como presentadora de 'Sálvame': "Diez años estuve sin…"

La salida de Paz Padilla de 'Sálvame' fue una de las más polémicas en la historia del desaparecido programa de Telecinco. La presentadora fue despedida fulminantemente tras una brutal bronca con Belén Esteban en directo por la cual acabó abandonando el plató de malas maneras. Desde entonces, la relación con sus excompañeros ha sido muy tensa.

Ahora, la cómica está más centrada en su papel de actriz. La podemos ver en la serie 'La que se avecina' o en películas como 'El hotel de los líos'. Sobre sus proyectos pasados y futuros ha hablado Paz Padilla durante su visita al podcast 'Poco se habla', conducido por Xuso Jones y Ana Brito. Allí se ha sincerado también sobre el alto precio que pagó como presentadora de 'Sálvame'.

"Ahora que tienes más tiempo, ¿en qué lo quieres invertir?", le ha preguntado la conductora del espacio. A lo que la gaditana ha contestado: "Tengo el mismo tiempo que tú, lo que pasa que lo invierto en cosas que yo quiero". Era entonces cuando confesaba que "durante 14 años estuve haciendo un 'Sálvame' en el que estaba casi todos los días de la semana. Te puedo decir que 10 años estuve sin vacaciones. Se iba Jorge y yo seguía".

Aunque en estos momentos tampoco está inactiva, tiene más tiempo libre que en esa etapa de su vida. "Ahora hago teatro, hago conferencias, estoy escribiendo el siguiente libre, acabo de hacer 'Cuerpos locos' y estoy de promoción…", ha explicado Paz Padilla, antes de dejar claro que "voy a administrar mi tiempo. Empiezo 'La que se avecina' y le digo a mi mánager: 'Estoy haciendo esto, cariño, no me pongas ni teatro ni conferencias'".

Paz Padilla confiesa si se ha arrepentido de trabajar tanto

El motivo por el cual ha decidido tomarse la vida de otra forma lo ha explicado ella misma: "Nos han programado en el neocórtex la idea del 'aprovecha, que esto se acaba' y te puedo decir que he estado 30 años y nunca se ha acabado. Nos reinventamos". A la pregunta de si se ha llegado a arrepentir de coger tantos proyectos, la humorista ha respondido afirmativamente.

"Tenía mi niña pequeñita. Estaba haciendo '¡Ala… Dina!' y trabaja de lunes a viernes en Madrid y los fines de semana en Barcelona. Solo veía a mi hija los sábados", ha confesado sobre su hija Anna. Según explica Paz Padilla, "dejé la serie porque quería estar con mi hija. Cuando mi hija cumplió 18 años pensé: '¿Qué sé yo de mi hija?'. Conocemos a nuestros hijos cuando pasamos tiempo con ellos. Me arrepiento de cada día que dejaba a mi madre en el sofá".

Por todo ello, la gaditana ha tomado la decisión de administrar su tiempo, y escoger determinados proyectos para poder pasar más tiempo con los suyos, especialmente con su hija, con la que tiene una excelente relación. "Lo primero no es el trabajo", sentencia en el podcast.