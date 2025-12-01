Kiko Matamoros abre la caja de Pandora contra Paz Padilla y revela lo que derivó en su despido en Mediaset

Fue en marzo de 2022 cuando Mediaset decidió despedir a Paz Padilla de forma fulminante tras marcharse del plató de 'Sálvame' e incumplir su contrato tras una monumental bronca con Belén Esteban por las vacunas del covid. Algo por lo que luego llegaron a un acuerdo y tuvieron que readmitirla. Este lunes, tres años y medio después de aquel episodio, Kiko Matamoros ha revelado algo que había callado hasta ahora.

Acaba de salir la bomba tres años después aquí el contexto: #NoSomos1D pic.twitter.com/Kdq8yjOEZl — EliamSweet (@eliamsweet) December 1, 2025

Todo ha surgido a raíz de hacerse eco de un vídeo de Paz Padilla en Katmandú, muy preocupada por el vuelo que iba a hacer al aeropuerto más difícil y peligroso para aterrizar. Unas imágenes que han causado bastante polémica entre María Patiño y los colaboradores de 'No somos nadie'.

"La suerte que tiene es que el 99% de los que van en ese avión seguro que no se han enterado de lo que está diciendo, porque si yo voy en ese avión a esa tía la bajan antes de salir", soltaba de primeras Kiko Matamoros muy claro sobre lo que pensaba de la que fue su compañera.

Justo después, Kiko Matamoros se pronunciaba sobre la última entrevista que ha concedido Paz Padilla cuestionando a mucha gente que hay en televisión por tener doble cara. "Es de ser muy mala persona tener un doble lenguaje, uno en televisión y otro en privado", empezaba diciendo dando la razón a la actriz y presentadora en ese sentido.

La dura acusación de Kiko Matamoros a Paz Padilla

Pero Kiko Matamoros no se cortaba y señalaba a la que fuera presentadora de 'Sálvame'. "Me parece de mala persona hacer campaña contra las vacunas cuando salvaron millones de vidas, me parece de ser muy ignorante, pero muy ignorante y muy golfo el intentar conseguir un certificado de que estás vacunado para viajar cuando no lo estás", soltaba sin reparos.

"Me parecen muchas cosas que haces tú que si son de muy mala persona porque podías haber contagiado a muchísima gente que hubiera perdido la vida. Eso si es de ser muy mala persona, eso es de un ser execrable. Eso es ser una puta mierda y para que lo sepa para toda la vida porque me lo he callado muchos años y ya no me sale de los huevo", seguía diciendo el colaborador.

"Viniste a mí a pedirme que te consiguiera un certificado falso", concluía Kiko Matamoros revelando algo que siempre había callado. "Es verdad que da rabia porque yo no me atrevo a decir quién es buena y mala persona, pero te da rabia saber y callar", añadía María Patiño en ese sentido.

Tras ello, Kiko Matamoros recordaba que todo eso pasó cuando los hospitales estaban colapsados y que había gente mayor a la que no se le atendía y se le dejaba morir para intentar salvar la vida de gente con más expectativas de futuro. "En esa situación fuiste tan sinvergüenza de intentar conseguir un certificado falso de que estabas vacunada para viajar y podías haber contagiado muchas personas que podías haber contagiado. Vete a tomar por el....", sentenciaba mientras David Valldeperas le frenaba.