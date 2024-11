Lydia Lozano señala sin filtros lo que Paz Padilla hizo en 'Sálvame': "Lo digo abiertamente"

Si Belén Esteban dejaba claro en una reciente entrevista que no quiere tener nada que ver con Paz Padilla, Lydia Lozano parece compartir ese rechazo. La colaboradora de 'Ni que fuéramos' se ha sumado a la cruzada contra su antigua compañera de 'Sálvame' durante su visita al podcast 'Chico de revista'. La periodista ha tildado a la presentadora de "desagradecida" con el antiguo programa de Telecinco y sus compañeros.

Mucho antes de que 'Sálvame' se despidiese de sus espectadores el pasado junio de 2023, los caminos de Paz Padilla y sus compañeros de Telecinco siguieron caminos separados mucho antes. Y Arnau Martínez, reportero de 'Espejo Público' y presentador del recién estrenado podcast, no dudó en preguntar a su invitada estrella por el conflicto entre ambas.

Lydia Lozano sobre Paz Padilla: "Ha tirado por tierra a 'Sálvame' y fue su oportunidad de oro"

"¿Tú has perdonado a Paz por lo que te dijo?", preguntó el presentador, haciendo que Lydia Lozano se mostrase especialmente crítica con la andaluza. "Paz creo que ha sido muy desagradecida, y lo digo abiertamente, con el programa 'Sálvame'", comenzó señalando la colaboradora de 'Mañaneros'.

Fue entonces cuando se pronunció sobre la actitud de la comunicadora los años posteriores a su salida del programa. "Igual que tú para hacerme la entrevista, has cogido frases y te has visto vídeos… Ahora no te podría decir, pero ha habido programas en los que ha tirado por tierra el programa de 'Sálvame' y creo que para ella fue una oportunidad de oro", sentenció la periodista.

Aún así, más tarde confesó que en ocasiones, como en los programas especiales de Navidad, la llegó a echar de menos en muchas ocasiones. "Era una mujer que sabíamos que el árbol de Navidad acababa en el suelo, que si había churros íbamos a acabar todos con el chocolate, sabíamos que no salíamos vivos. Nos daba un juego que te mueres", explicó Lydia Lozano, que también se pronunció sobre otro compañero del pasado en su paso por 'Chico de revista'.

Sobre 'De Viernes': "Es como cuando te pones un traje barato al lado de un Armani"

"Después de 'Sálvame' veo tanta falta de movimiento en televisión. Mira cómo se mueve Jorge Javier en un plató", señaló la actual colaboradora de 'Mañaneros' y 'Ni que fuéramos', alabando el trabajo del antiguo presentador del magacín vespertino donde coincidieron 14 años. Una reflexión que vino acompañada de otras valoraciones muy críticas sobre el Telecinco post-'Sálvame'.

"Cuando acabó 'Sálvame' convulsionaba viendo la televisión", aseguró Lydia Lozano, mojándose también a la hora de valorar al que ha servido este año como sustituto del 'Deluxe'. "Era pura maravilla porque eran dos duros. Ahora se pagan unas barbaridades, oye, que funciona, fenomenal, pero tiene mucho más mérito hacer algo barato. Es como cuando te pones un traje barato al lado de un Armani de 200 mil euros y te dicen 'guapa, guapa' y a la de Armani nada", aseguró la comunicadora.