Belén Esteban dispara contra Paz Padilla y revela el último gran desprecio que ha sufrido de ella

Hace unos días, el youtuber Malbert cebaba que iba a hacer la entrevista más esperada para su podcast por él y por muchos de sus seguidores. Y por fin, este miércoles hemos sabido que se trataba de Belén Esteban. Así, la llamada ahora "patrona" se sienta en 'Querido hater' para hablar de todo y de todos.

Y uno de los temas más destacados de la entrevista es la relación de Belén Esteban con Paz Padilla. Cabe recordar que la relación entre ambas estalló por los aires el 21 de enero de 2022 cuando en 'Sálvame' discutieron sobre las vacunas después de que la presentadora cuestionara su utilidad en un directo con María del Monte y Anne Igartiburu antes de las Campanadas.

Después de que Belén Esteban y Paz Padilla tuvieran un enfrentamiento en el que la colaboradora dejó entrever que la presentadora podría haber engañado y no haberse vacunado, la gaditana cogió el micrófono y abandonó el plató de 'Sálvame'. Un plató al que nunca volvió y una espantada que acabó en despido por parte de Mediaset. Después de denunciarles, Mediaset y Paz alcanzaron un acuerdo por el que la presentadora volvió a la cadena con 'Déjate querer'.

Ahora casi tres años después de aquella polémica, Belén Esteban deja claro que no quiere saber nada de la que fue su compañera en 'Sálvame'. Y es que en los últimos meses, Belén así como Kiko Hernández y Kiko Matamoros no han dudado en lanzarle varias pullas a Paz Padilla desde 'Ni que fuéramos' y ahora la "patrona" confirma que no tiene relación.

"Yo no quiero saber nada de ella, quiero estar con gente en mi vida que me quiera de verdad. A todo el mundo se le puede querer. 'Te quiero, te quiero' a todo el mundo... Eso es imposible. Quiere a menos gente y quiérela mejor", sentencia Belén Esteban al respecto.

Y cuando Malbert le dice que muchos han apuntado a que Paz Padilla se fue de 'Sálvame' por culpa de la propia Belén, la de Paracuellos del Jarama es clara y rotunda. "Por mi culpa, no. Se fue porque ella quiso. Mi marido es sanitario y, como toda la gente sanitaria, lo ha pasado fatal. Lo hemos pasado mal todos, todo el mundo", recalca al respecto de lo que se vivió en la pandemia del covid.

Belén Esteban sobre Paz Padilla: "No quiero saber NADA, quiere a menos gente y quiérela mejor." 😱



Belén Esteban revela el último desprecio de Paz Padilla

"Yo no podía permitir que eso se dijera, me parecía fatal. Me dijo una cosa que no me acuerdo y le dije: 'Paz, por ahí, no'. Cogió el micrófono y se lo quitó", recuerda Belén Esteban en 'Querido Hater' sobre lo que pasó aquel día en 'Sálvame'.

"Claro, yo cuando veo eso... Ya luego ella se fue, denunció a Telecinco, llegaron a un acuerdo y volvió. A lo mejor se fue porque no sabía debatir ese tema", proseguía rememorando tras recordar el controvertido directo en el que Paz Padilla cuestionó las vacunas.

Y pese a que no quiere saber nada de ella, Belén Esteban no duda en decir que la escribió hace unas semanas cuando supo que se había muerto su hermano para darle el pésame. Sin embargo, lo único que recibió de ella fue un desprecio. "Cuando falleció el hermano, que me dio mucha pena, una cosa no tiene nada que ver con la otra, le escribí. Ni lo ha abierto. Le dije que lo sentía mucho y no me contestó", concluye Belén.