La frase con la que Silvia Abril lo dice todo al quedar apartada de las Campanadas de TVE con Buenafuente

por Roberto Jiménez

Silvia Abril lanza una reflexión tras no poder presentar las Campanadas de TVE por la baja médica de Andreu Buenafuente y ser relevados por Chenoa y Estopa.

Silvia Abril en 'Futuro imperfecto'.
Silvia Abril en 'Futuro imperfecto'. | TVE

El anuncio de que Andreu Buenafuente y Silvia Abril iban a dar las Campanadas de TVE tras el éxito de 'Futuro imperfecto' fue muy alabado. Sin embargo, finalmente, la pareja de cómicos no podrán acompañar a la audiencia de RTVE en la bienvenida al 2026 debido a la baja médica del presentador.

Cabe recordar que Andreu Buenafuente ya había tenido que apartarse de todos sus trabajos dejando 'Futuro imperfecto' sin emisión debido a un fuerte estrés. Un problema médico que también ha impedido que finalmente él y Silvia Abril estén en la Puerta del Sol el próximo 31 de diciembre.

Apenas unos días después de conocer que finalmente serán Chenoa y Estopa los que den las Campanadas 2025-2026 en La 1 y en La 2, Silvia Abril ha reflexionado sobre el momento que vive tras ausentarse posiblemente de una de las citas más importantes cada año en la televisión.

"Empezar a parar por fin…", ha escrito la actriz en catalán y sin hacer referencia directa a lo sucedido con las Campanadas. No obstante, son muchos los que lo han interpretado como un mensaje relacionado con este asunto y con el problema de Andreu Buenafuente.

Ahora solo queda esperar para que este tiempo de descanso de Silvia Abril y Andreu Buenafuente sirva para que ambos cojan fuerzas y energía para regresar por todo lo alto en 2026. Mientras tanto, La 1 ya tiene todo listo para despedir el año con Chenoa y Estopa y una programación muy especial.

Roberto Jiménez

