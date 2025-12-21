La frase con la que Silvia Abril lo dice todo al quedar apartada de las Campanadas de TVE con Buenafuente

El anuncio de que Andreu Buenafuente y Silvia Abril iban a dar las Campanadas de TVE tras el éxito de 'Futuro imperfecto' fue muy alabado. Sin embargo, finalmente, la pareja de cómicos no podrán acompañar a la audiencia de RTVE en la bienvenida al 2026 debido a la baja médica del presentador.

Cabe recordar que Andreu Buenafuente ya había tenido que apartarse de todos sus trabajos dejando 'Futuro imperfecto' sin emisión debido a un fuerte estrés. Un problema médico que también ha impedido que finalmente él y Silvia Abril estén en la Puerta del Sol el próximo 31 de diciembre.

Apenas unos días después de conocer que finalmente serán Chenoa y Estopa los que den las Campanadas 2025-2026 en La 1 y en La 2, Silvia Abril ha reflexionado sobre el momento que vive tras ausentarse posiblemente de una de las citas más importantes cada año en la televisión.

"Empezar a parar por fin…", ha escrito la actriz en catalán y sin hacer referencia directa a lo sucedido con las Campanadas. No obstante, son muchos los que lo han interpretado como un mensaje relacionado con este asunto y con el problema de Andreu Buenafuente.

Ahora solo queda esperar para que este tiempo de descanso de Silvia Abril y Andreu Buenafuente sirva para que ambos cojan fuerzas y energía para regresar por todo lo alto en 2026. Mientras tanto, La 1 ya tiene todo listo para despedir el año con Chenoa y Estopa y una programación muy especial.