Aneth no calla más y desmonta su expulsión de la boda de Isa Pantoja: «Quieren reventarme»

La boda de Isa Pantoja y Asraf Beno el pasado viernes 13 de octubre no estuvo exenta de polémica. La protagonista fue Aneth, ex íntima amiga de Isa Pantoja. Según reveló el programa ‘Fiesta‘ este sábado, Aneth fue expulsada del enlace tras hacer caso omiso a la retirada de su invitación después de que llegaran a oídos de la novia que su amiga había, supuestamente, filtrado información sobre su vida privada a la prensa.

«Me dijeron que Isa le dijo ‘ya que has venido, quédate a los votos, pero luego, por favor, vete’, explicaba Alexia Rivas, una de las invitadas de la boda, en el programa vespertino de Telecinco. Según otra de las asistentes, Marisa Martín Blázquez, fue el equipo de seguridad quién la pidió que se fuera. Algo que a Aneth no le hizo ninguna gracia. «Se puso como una fiera y dijo: ‘¡Cómo me echéis de aquí, monto la mundial!'», explicó Marisa.

Aneth niega haber sido expulsada de la boda: «Fui yo la que decidió irse»

Este domingo, la protagonista de toda esta historia acudía al programa de Emma García para dar su versión de los hechos, y desmentir estas informaciones. Muy afectada por todo lo ocurrido, la influencer aseguraba que «fui yo quien decidió irse. Estoy totalmente rota, porque de gente que no me lo esperaba, ver venir mentiras tras mentiras, cosas totalmente inciertas, cosas que no han pasado así, y que me digan que lo han visto con sus ojos…».

Además, Aneth se mostraba bastante molesta tras ser acusada de ser el «topo» en la vida de Isa Pantoja. «Esto viene de hace cuatro años y jamás han podido sacarme nada. Yo no me considero topo de nadie, yo siempre me he creído más una águila que vuela alto y no se deja influenciar por las moscas y creo que la gente no puede hablar de quien no me conoce», explicaba la joven. Asimismo, reconocía estar «rota» tras salir a la luz estas informaciones. «Estoy indignada, dolida», confesaba, con la voz quebrada.

E insistía en su inocencia: «Como se me va a ocurrir, no solo exponerme a mí, sino exponer a la gente que amo. Yo nunca voy a hablar mal de Isa. Si lo que quieren es reventarme y que yo esté enfadada, jamás voy a contar cosas de mi amiga, jamás voy a hablar mal de ella ni de Asraf. Confío tanto en ella, que yo por ahí no voy». Además, reconoce que todavía la considera su amiga, porque «el cariño no se va de un día para otro». No obstante, en estos momentos no quiere hablar con Isa porque «está dolida y rota».

«Ella no me dijo: ‘no estás invitada, no vayas'», explicaba Aneth en ‘Fiesta’. Según su versión, Isa «me repite una y otra vez la frase de ‘tu sitio está ahí’. Y además, como van a decir que no estaba invitada si cuando tú entras hay un control con una lista de invitados». «Es totalmente ilógico pensar que voy a arriesgarme a ir a un sitio en el que no estoy invitada», añade la influencer.

Marisa Martín Blázquez contradice su versión

Aneth deja claro que fue decisión suya marcharse de la fiesta, y que, en ningún caso, fue expulsada como se ha dicho: «Me maché por decisión mía. A mí no me sacó seguridad de ningún lado. Esperé tranquilamente mi Uber, me despedí como una señora de la gente que había llegado conmigo desde Madrid y me fui».

«No pasó nada en la boda. Vino la persona que se encarga de sus cosas y me dijo: ‘Mira, quédate, mírala casarse porque te vas a arrepentir de no ver casar a tu amiga y luego si quieres vete’. Le dije que no podía», insiste ella, dejando claro que se fue por algo que sucedió antes de la boda. Sin embargo, Marisa Martín Blázquez no dudaba en rebatirle: «Estás faltando la verdad».

A continuación, la colaboradora explicaba cómo sucedió todo, según ella: «Voy a dar datos que no te dejan en buen lugar. Vi cómo Sonia te decía que abandonaras el recinto y te acompañaba. Hay un trasfondo que me parece feo y luego, cuando estés más tranquila lo desarrollo».