El equipo de ‘Supervivientes’ la pifia de forma estrepitosa con lo ocurrido al final de la gala

‘Supervivientes‘ no deja de encadenar errores en sus emisiones en abierto a través de Telecinco. Si hace una semana Laura Madrueño cometía un fallo garrafal al no quitar el seguro en unas de las pruebas planteadas, la historia parece volver a repetirse aunque, en esta ocasión, Carlos Sobera y el equipo de Madrid han sido quienes han motivado el patinazo.

En concreto, los concursantes se encontraban dispuestos por parejas para participar en un juego de recompensa. Se trata de una de las pruebas más reconocidas por los espectadores puesto que, mientras un concursante se sumerge debajo del agua, el otro debe adivinar qué canción está intentando cantar su compañero en apnea.

Una dinámica que ha dado un sinfín de momentazos, aunque el más destacado ha sido por el error de la organización. En esa ocasión, Pedro García Aguado debía entonar la letra del ‘Aserejé’. A pesar de la fuerza con la que el superviviente ha intentado cantarla, Arantxa del Sol no daba con la canción.

«¡Por Dios! Es súper difícil», ha exclamado Arantxa totalmente perdida. «No me lo puedo creer. Lo tengo súper mega claro», ha apuntado Carlos Sobera desde el plató. Por su parte, Laura Madrueño le ha retado a hacer el baile: «¿Me puedes hacer el baile?».

El tremendo error que obliga a repetir una prueba en ‘Supervivientes’

Acto seguido, la organización ha puesto la canción sin cerrar micrófonos, lo que ha hecho que los concursantes también la escuchasen justo cuando Arantxa pedía una pista. Al haberla escuchado, la concursante ha dado con el título, lo que Sobera ha celebrado: «Toma ya, ha sido por mi baile». Sin embargo, Laura Madrueño ha denegado su victoria asegurando: «Eso no vale, me vais a perdonar. La habéis escuchado aquí». «La pista no era escuchar la canción, faltaría más», ha zanjado la presentadora para instarles a repetir la prueba.