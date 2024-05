‘Tu cara me suena 11’ repite ganador por primera vez en la edición y vive una gala 4 llena de sorpresas

‘Tu cara me suena 11’ vivió este viernes una gala que a grandes rasgos podría considerarse un espejismo. Si las tres primeras emisiones parecían haber colocado a cada concursante en su puesto inamovible del ranking, esta cuarta gala llegó al plató del programa como un soplo de aire fresco. Raquel Sánchez Silva decidió hacer honor a su puntuación de la primera semana dejando al jurado en shock con su conseguida versión de Dua Lipa.

Quién también impresionó, pero para mal, fue David Bustamante, que cayó en picado en las puntuaciones con su versión más alocada de Ricky Martín. Miguel Lago se unió a Valeria Ros para servir los momentos más surrealistas de la velada y Raoul Vázquez volvió a hacerse con la victoria tras cautivar a todo el plató junto a Andrea Guasch.

La cuarta gala de esta edición de ‘Tu cara me suena’ arrancó con un plató completamente teñido de rojo para recibir a una Conchita que está más que dispuesta a dejar claro que aún tiene mucho potencial por explotar. Su explosiva versión de Kylie Minogue sirvió para dar el pistoletazo de salida a la gala, con una recreación de ‘Padam Padam’ que puso a bailar a todo el público.

Conchita se queda a medias con su ‘Padam Padam’ y Miguel Lago le hace la competencia a Valeria Ros

Y aunque todavía sigue sin enamorar al jurado a la hora de las puntuaciones, el presidente del concurso se puso a sus pies tras la actuación. «Conchita me tienes maravillado, tú llegaste aquí a la primera gala pidiendo perdón y ha pasado un mes y estás aquí dándolo todo», señaló Àngel Llàcer muy impresionado por la evolución en las dos últimas galas de la cantante.

Tras intentar descifrar lo que la letra de la británica realmente significaba, Manel Fuentes lanzó un aviso a los espectadores antes de presenciar la segunda actuación de la noche. «Miguel Lago imita a Bad Bunny y lo hace tan mal que ahora mismo la bandera de Puerto Rico está a media asta», confesó el presentador minutos antes de que el periodista, acompañado de Almacor, tomasen el escenario. Y Fuentes no hizo mal en advertir.

Pocos espectadores de ‘Tu cara me suena’ estaban preparados para esos casi tres minutos de una versión de ‘Dákiti’ en la que Miguel Lago peleó con fuerza para usurpar el puesto oficial de comediante de Valeria Ros en esta edición. Almacor por su parte remó a contramarea para intentar salvar el destrozo al que el cómico le había arrastrado, ofreciendo una imitación bastante aceptable de Jhay Cortez. «Almacor ¡Tú tienes que estar en ‘Tu cara me suena’!», exclamó Chenoa, más que impresionada por el trabajo del concursante del Benidorm Fest 2024.

Julia Medina retoma su camino en ‘Tu cara me suena’ y Valeria Ros reafirma su último puesto

Julia Medina recordó a todo el mundo lo que la convirtió en la primera ganadora de la edición, esta vez de la mano de ABBA. Nada más poner un pie en el escenario, según comenzó a entonar ‘The Winner Takes It All», la mandíbula de Àngel Llàcer cayó hasta el suelo sin posibilidad de devolverla a su sitio. La concursante de ‘OT 2018’ volvió a llevarse la ovación del jurado y del público.

Y si Julia Medina puso algo nerviosos al resto de compañeros que llegaban tras ella, Valeria Ros llegó justo después para encarnar la cura de humildad de esta gala de ‘Tu cara me suena’. A estas alturas de la edición, muchos ya han asumido por completo su rol en cada entrega, y Valeria Ros tiene muy claro que ama ser quien pone el tono de comedia a las galas.

Y el programa, lejos de ser sutil con el reparto de temas, se ha encargado de que esta semana la humorista explote al máximo su potencial disfrazándola de Gummibär. Con la esperanza de vida de su progreso en el programa dada por perdida, la concursante no tiene miedo de interpretar el papel que mejor se le da.

Embutida en un traje gigante de osito verde e intentando recrear el mítico vídeo de ‘Yo soy tu gominola’, la concursante revolucionó todo el plató de ‘Tu cara me suena’ junto a unos operarios que no paraban de lanzarle piezas de atrezzo sin sentido alguno. ¿Pero qué sentido necesita una imitación de Gummibär? Eso mismo pensó Valeria Ros, y su energía se contagió a todos los presentes en una mezcla de aplausos y risas. «La mejor vez que te he visto bailar», destacó Lolita entre risas del público.

David Bustamante pincha con su ‘Ricky Martín de Aliexpress’

Entonces, llegó el turno del ‘Ricky Martín de Aliexpress’, como bien se definió él mismo tras su actuación. Después de tres galas y una victoria, David Bustamante rozó el fondo del ranking por primera vez gracias a su versión de ‘María’, que no logró convencer demasiado a Àngel Llàcer y compañía. Y es que, a pesar de los movimientos de cadera, la melena rubia tan bien conseguida y su voz, el cántabro se quedó a medio gas.

Y si Juanra Bonet iba viento en popa para convertirse en el ganador de ‘Tu cara me suena’ según los efusivos berridos de Àngel Llàcer en las últimas tres galas, Peso Pluma ha sido toda una piedra en el camino para el presentador. Ni la mejor interpretación de los bailarines del fondo, que estaban muy concentrados fingiendo tocar los instrumentos, ni el mejor de los intentos de afinar del comunicador pudieron salvar al número de asemejarse más a una parodia que a una imitación.

Supremme De Luxe sorprende con Xuxa tras la desafinación de Juanra Bonet

Tras el infierno de trompetas y desafinación que nos regaló el presentador, Supremme De Luxe se embutió en sus mejores botas y una buena peluca rubia para ponerse en la piel de Xuxa. «Me apetece muchísimo, tengo unas ganas de hacer este número…», reveló la drag queen antes de presentarse en el escenario para ofrecer su versión más conseguida de la cantante brasileña. Tras un número en el que ‘La danza de Xuxa’ levantó a todo el plató de sus asientos, Lolita quiso reconocer el gran trabajo del concursante.»Eres todo un artista. Trabajas muy duro, para hacer esas voces de mujer, sobre todo la de Xuxa, tan aguda…», explicó la miembro del jurado antes de que Manel Fuentes diese paso a la siguiente imitación.

Raquel Sánchez Silva demuestra que su concurso no está escrito aún

Y resulta que, cuando todas las cartas parecían estar sobre la mesa, Raquel Sánchez Silva llegó en su penúltimo puesto de actuación para dejar boquiabierto al jurado. Si bien la fe estaba algo perdida con la presentadora tras las últimas galas, Dua Lipa llegó en esta cuarta semana para reinventar a la concursante.

De repente, el plató de ‘Tu cara me suena’ se sumergió en la película de Barbie por unos minutos, con Raquel Sánchez Silva cantando, bailando y ondeando al aire la coleta tan característica de la intérprete británica. Una vez la presentadora pudo encontrarse en el escenario entre tanta cantidad de atrezzo, se topó con unas valoraciones que lo veía de cerca desde la primera semana. «A parte de ser una gran profesional en lo tuyo, a partir de hoy ya puedes decir bien alto ‘yo también soy artista'», sentenció Àngel Llàcer, que se puso de pie para expresar su orgullo.

Raoul Vázquez vuelve a alzarse con la victoria de la mano de Andrea Guasch

A Raoul Vázquez le tocó cantar acompañado esta semana, y para eso llamó a uno de los grandes nombres de la última edición, Andrea Guasch. Juntos, protagonizaron uno de los números más singulares de la gala, poniéndose en la piel de Natalia Lacunza y Guitarricadelafuente. La magia que el antiguo triunfito creó junto a su compañera con guitarra en mano le valió para hacerse con su segunda victoria en lo que va de edición.

Ganar dos semanas consecutivas podría considerarse una sutil pista del camino que seguirá el cantante en el concurso, pues semana tras semana se sigue alzando como uno de los claros ganadores de esta edición de ‘Tu cara me suena’. «Cada vez que haces algo lo clavas de una manera absolutamente magistral. Me parece complicadísima la voz que has hecho. Yo creo que estás dejando muy claro a donde quieres llegar en este concurso», aseguró Chenoa entre aplausos.

Votos del jurado:

Raoul Vázquez: 46 (12)

Raquel Sánchez Silva: 39 (11)

Julia Medina: 39 (10)

Supremme De Luxe: 39 (9)

Juanra Bonet: 26 (8)

Miguel Lago: 26 (7)

David Bustamante: 26 (6)

Conchita: 24 (5)

Valeria Ros: 24 (4)

Votos del público:

Raoul Vázquez: 12

Julia Medina: 11

Raquel Sánchez Silva: 10

Supremme De Luxe: 9

David Bustamante: 8

Juanra Bonet: 7

Conchita: 6

Miguel Lago: 5

Valeria Ros: 4

Clasificación de la gala:

Raoul Vázquez: 24

Julia Medina: 21

Raquel Sánchez Silva: 20

Supremme De Luxe: 17

David Bustamante: 16

Juanra Bonet: 15

Conchita: 11

Miguel Lago: 9

Valeria Ros: 8

Clasificación general: