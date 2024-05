Gema Fernández no tolera lo que oye decir a Antonio Montero en ‘Así es la vida’: «¡Eres un machista!»

Rara es la tarde que coinciden en ‘Así es la vida’ que Gema Fernández y Antonio Montero no discutan o tengan algún desencuentro en directo. Y es que es habitual que los colaboradores tengan disparidad de opiniones y las actitudes y comentarios «machistas» de él han hecho que ella haya saltado contra el periodista en varias ocasiones.

Y eso es lo que ha vuelto a suceder este viernes cuando quedaban apenas cinco minutos de programa. Todo se producía después de que ‘Así es la vida’ se hiciera eco de unas declaraciones de Laura Matamoros en ‘Supervivientes’ hablando de que le encantaría encontrar un novio pero que es uy difícil por la mochila que lleva encima al tener dos hijos.

«Es muy difícil que alguien me quiera como soy, con mi nombre, mi apellido y con mi mochila que son mis dos hijos, digo lo de mochila porque las mujeres somos más reciprocas en entender a un hombre que tiene hijos pero los hombres no sois tan recíprocos a tener una relación con una mujer que tenga hijos», les cuenta Laura a Gorka y a Miri en ‘Supervivientes’. «Es que tu eres así, tú tienes tu mochila de dos hijos y si un hombre te quiere te tiene que querer así», le contestaba Gorka.

Después Laura Matamoros abría su casting para encontrar el amor con ayuda de Gorka. Tras emitir el vídeo, Antonio Montero no se contenía al soltar un comentario que a Gema Fernández no le hacía ninguna gracia. «Yo lo que si que la veo desde que empezó el concurso que está necesitada de amor porque empezó tonteando con Kiko Jiménez», soltaba el colaborador.

Gema Fernández, a la yugular de Antonio Montero: «¡Eres un machista!»

«¡Eres un machista!«, le espetaba entonces Gema Fernández sin cortarse. «No, no yo lo he vivido así, también con Javier Ungría. Quiero decir que busca, que se ve que es una mujer que está buscando», se defendía Antonio Montero. Pero sus palabras no convencían a su compañera que le volvía a soltar a gritos que «eres un machista».

«Oye de verdad es que hay términos que se oyen aquí que e horrorizan», se escuchaba decir a José Antonio Avilés. «Decir que está desesperada….», trataba de justificarse Gema Fernández. Pero Antonio seguía opinando de lo que había escuchado decir a la hija de Kiko Matamoros. «Me parece una chorrada lo de que un hombre no se relaciona con una mujer que tenga hijos, yo tengo veinte mil amigos con mujeres con hijos y son como sus hijos», aseveraba el colaborador.

Tras ello, Gema Fernández volvía a replicar a su compañero sus palabras. «Antonio no puedes decir que está desesperada y que tiene ganas simplemente porque está diciendo esto», le cuestionaba la colaboradora de ‘Así es la vida’. «Que no es desesperada, a ver la que está haciendo el casting es ella», recalcaba Antonio Montero. «Pero que está de broma con amigos, de ahí a decir que está desesperada y que la estás viendo con ganas..», insistía ella.

Justo después era José Antonio Avilés el que toaba la palabra y asustaba a César Muñoz por sus gritos. «Estabas tan callado y tranquilo…», le soltaba el presentador. «Porque yo hay debates entre Gema y Montero que prefiero no entrar», aseguraba el colaborador a lo que el propio Antonio apostillaba que «prefiero no entrar ni yo» zanjando el rifirrafe.