Esta colaboradora de ‘Así es la vida’ no se calla y hace un retrato demoledor de Alessandro Lequio

La entrevista que va a conceder Ana Obregón en ‘¡De Viernes!’ ya está dando mucho de que hablar, sobre todo a raíz de los recados que parece que la actriz y presentadora le va a soltar a Alessandro Lequio. Tras ver la reacción del italiano, Gema Fernández y Jorge Pérez se han mostrado contundentes contra él en ‘Así es la vida’.

Y es que Gema Fernández no se ha contenido en su ataque a Alessandro Lequio en ‘Así es la vida’ tras ver como el colaborador había reaccionado en ‘Vamos a ver’ a la entrevista de Ana y lo que Obregón había revelado de él. «Yo no entiendo que como padre no ayude económicamente en una situación tan complicada cuando lleva 50.000 años en televisión», soltaba la periodista.

«Ahora bien, me ha dolido mucho más que la parte económica que es un dardo envenenado el decir que estuvieron cinco meses solos en ese hospital y que no se le vio», insistía Gema Fernández. «Ana nunca ha dado puntada sin hilo y aprovecha en este momento que Alessandro quiere apartarse de la historia de la nieta para largársela y decir que nunca ha dado dinero», apostillaba Antonio Sánchez Casado.

Después, ‘Así es la vida‘ ofrecía la reacción de Alessandro Lequio a la entrevista de Ana Obregón. Una vez más, el colaborador se ha mantenido al margen. «De lo que diga no voy a comentar nada pero con su presencia en De Viernes el programa se consagra como uno de los grandes de la historia de la televisión porque Ana es el personaje al que todo el mundo quiere entrevistar porque siempre tiene algo nuevo que contar», confesaba el italiano.

«Y tiene toda la razón», sentenciaba Almudena del Pozo a la vuelta del vídeo. Algo en lo que no estaba de acuerdo Gema Fernández. «Yo ya estoy cansada, si él nunca habla, se sienta ahí para hablar de las Campos todo lo que le apetece decir de Alejandra y para hablar de todo el mundo menos de Ana Obregón donde no dice ni mu», se quejaba la colaboradora.

«Le pagan para estar en televisión hablando de todo el mundo pero también está de colaborador porque su vida nos interesa. Ahora Alessandro es cuando tienes que hablar y decir la verdad de todo lo que está pasando», añadía Gema Fernández en un claro dardazo al colaborador de ‘Vamos a ver’. «Bueno lo de tienes que hablar, también es una opción», le replicaba Sandra Barneda.

Gema Fernández señala alto y claro a Alessandro Lequio en ‘Así es la vida’

Sin embargo, la colaboradora de ‘Así es la vida’ seguía cuestionando a Alessandro Lequio su actitud. «No es una opción, él está trabajando en un programa de televisión entre otras cosas porque su vida interesa«, defendía Gema Fernández. «Pero no se lo ponen en el contrato», espetaba Carmen Alcayde.

«¿Te ha parecido escueta la respuesta de Alessandro?», le preguntaba entonces César Muñoz a Gema. «No, me ha parecido una tomadura de pelo«, sentenciaba ella. «Alessandro lleva muchos años en televisión muchas veces se ha mojado y otras veces está decidiendo no entrar. Veremos si vuelve a entrar», insistía Sandra Barneda. «Pero luego analiza hasta las pestañas de Carmen Borrego en ‘Supervivientes'», contestaba Gema volviendo a atacar al italiano. «Es que él se ha ganado el puesto como colaborador, no es un personaje», recalcaba Alcayde. «Pero lo es, yo no he estado casada con Ana Obregón y es un personaje y más ahora que está de actualidad», le contestaba Gema.

Tras ella, también Jorge Pérez cargaba contra Alessandro Lequio. «Creo que si es colaborador de un programa de televisión en el que se tratan todos los temas debería tratar todos los temas, no solo de los que le interesan. Y eso no implica que tenga que hablar mal de ella pero podrá dar su opinión», concluía el ex guardia civil. «Es que a Carmen Borrego se la exige que hable de su vida y a Alessandro por qué no?», volvía a preguntar Gema Fernández a lo que le contestaban que Lequio no daba exclusivas de su vida. «Bueno, ahora, que Alessandro tiene un pasado que solo escupe para arriba pero luego no recoge cuando le cae», añadía Gema.