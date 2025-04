Paloma Barrientos se planta en 'Tardear' ante lo que oye decir a Antonio Montero y le acusa de "mentiroso"

Este viernes, 'Tardear' recibía a María Abradelo para que ofreciera su versión sobre cómo era Chicho Ibáñez Serrador como jefe. La ex zafata del 'Un, dos, tres' empezaba enfrentándose con Frank Blanco y Verónica Dulanto denunciando una encerrona del programa. Pero después tras escuchar su defensa del histórico director, Antonio Montero trataba de desmontarlo y lo que decía llevaba a que Paloma Barrientos clamara contra él.

Y es que después de que Marta de Pablo denunciara las actitudes de Chicho Ibáñez Serrador, María Abradelo no dudaba en dar la cara por él asegurando que ella nunca vio nada de lo que se ha dicho. "Yo no he visto que nadie se haya caído por las escaleras y la hayan echado. Era como un papá", defendía la cantante y presentadora. "¿Entonces esto de donde sale? Porque esa manera de comportarse de Chicho era algo que se conocía en la profesión", le preguntaba Antonio Montero.

"A ver Chicho tenía genio y carácter pero...", le respondía Abradelo. "¿Pero Antonio qué es lo que se conocía?", repreguntaba Paloma Barrientos a su compañero. "Pues que a mí me pega más el testimonio de otras personas que han hablado de un Chicho más morbosillo y de mirar a las señoras. Esa es la idea que yo tenía y la verdad es que su hijo dijo que ya se ha muerto y no viene al caso", aseveraba Antonio Montero.

Algo en lo que María Abradelo coincidía con su hijo. "A mí me parece bastante desagradable que seis años después que va a hacer ahora que se murió se hable de esto sin que se pueda defender. Me parecen oportunistas", defendía ella. Y después de que le volvieran a cuestionar si le parecía que era descabellado todo lo que estaban diciendo otras ex azafatas o personas que trabajaron con él.

Paloma Barrientos pide contestar a Antonio Montero: "Has mentido"

Tras despedir a María Abradelo y cuando 'Tardear' pretendía zanjar el asunto sobre Chicho Ibáñez Serrador, Paloma Barrientos pedía contestar a Antonio Montero. "Yo quiero responderle a Montero", solicitaba. "¿Pero qué quieres Paloma?", le preguntaba Verónica Dulanto que trataba de dar paso a otro asunto. "¿Me tengo que poner como la Tárrega y que me congelen?", replicaba la colaboradora.

"Quiero responderle a Montero", incidía ella sin que el resto entendieran nada porque el colaborador no le había dicho nada a ella. "Montero es que parece que has nacido hoy", aseveraba Barrientos mientras su mujer Marisa Martín Blázquez apuntaba por lo bajo que "no, es mucho más antiguo".

"Tú has vivido situaciones muy complicadas con jefes muy complicados y que si ahora se pusieran esos audios tú serías peor que muchas de estas señoras por el trato que muchos jefes, barra, jefas nos han dado en muchos momentos y que no hemos hecho casos. Y entonces lo que tú le has dicho ahora a María de que Chicho hablaba así eso lo has vivido tú, lo ha vivido Marisa y lo he vivido yo", sentenciaba Paloma Barrientos.

Y Leticia Requejo se interesaba por saber de quién estaba hablando y cuáles eran esas situaciones que estaba diciendo su compañera. "Pues esas malas contestaciones y que nos dijeran que no sirves para nada", respondía Barrientos. "A mí nunca me han dicho que no sirva para nada", se excusaba Antonio Montero. "Me refiero que hemos vivido situaciones donde ha habido jefes que en un momento determinado... Antonio has mentido", sentenciaba la colaboradora.